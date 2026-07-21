Andreu Buenafuente volverá a la televisión pronto después de estar unos meses de baja, una buena noticia que tranquilizará a todos aquellos que temieron por él a finales del año pasado. El presentador de Reus detuvo todos los proyectos que tenía entre manos porque llegó un punto en que se veía incapaz de continuar. Ansiedad, estrés sostenido y una salud mental muy perjudicada después de muchos años con un montón de proyectos sobre la mesa y sin detenerse ni un segundo. Ahora que se encuentra mejor, lo escuchamos en la radio con el pódcast Nadie sabe nada que hace con su amigo Berto Romero en la SER. Y ahora hemos podido saber que lo está compaginando con el rodaje de un proyecto televisivo que permitirá que lo volvamos a ver en la pequeña pantalla.

Lo más fácil sería pensar que ha decidido retomar los últimos programas que ha presentado, Futuro imperfecto en La 1 o Vosaltres mateixos de TV3. Pues bien, ninguno de estos dos supondrá el escenario de su reaparición a pesar de haber sido dos productos de éxito y líderes de su franja. Andreu Buenafuente ha decidido volver al trabajo poco a poco y, en este sentido, es mucho más fácil reintroducirse en sus obligaciones con una serie que no con un programa como estos que requiere de mucho más trabajo.

Este verano, está grabando la segunda temporada de El otro lado; la serie de fenómenos paranormales que Berto Romero estrenó hace un par de años en Movistar+. Andreu Buenafuente tenía un papel que gustó bastante y que repetirá en esta segunda temporada que llegará a la plataforma a lo largo del 2027.

Andreu Buenafuente volverá a la televisión de la mano de Movistar +

Primeras declaraciones de Andreu Buenafuente sobre el nuevo proyecto en televisión

En una de las pausas del rodaje, Andreu Buenafuente habría coincidido unas declaraciones a El Periódico que permite saber cómo se encuentra después de este período complicado. La grabación de la serie, que comenzó el pasado mes de mayo, lo ha hecho ponerse en la piel del doctor Estrada otra vez. «Esto es jugar en casa con todo a favor, un regreso plácido y también un poco exigente«, explica. Él quería volver a entrar al trabajo de manera suave, pero grabar en plena ola de calor dice que ha complicado las cosas. La buena noticia es que ha vuelto a un lugar donde has sido feliz: «He vuelto a un lugar donde has sido feliz y que vuelvas a estar feliz, ¿no? Y que disfrutes haciéndolo con el guion soñado».

Se había quedado con ganas de más después de la primera temporada, por lo que ha dicho: «Fue una experiencia maravillosa que viví como un regalo que me hizo mi amigo y me daba pena no seguir. He tardado un poco, pero hemos continuado y creo que la expansión que hace la serie hacia esta nueva aventura es muy guay».

Andreu Buenafuente hará de actor, un proyecto al que ha dicho que sí después de renunciar a otros como el de Tenoriu en el que actuaba con Silvia Abril. El tiempo irá diciendo en qué trabajos lo volvemos a ver en este regreso escalonado.