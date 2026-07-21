Andreu Buenafuente tornarà a televisió aviat després d’estar uns mesos de baixa, una bona notícia que tranquil·litzarà tots aquells que van témer per ell a finals de l’any passat. El presentador de Reus va aturar tots els projectes que tenia entre mans perquè va arribar un punt en què es veia incapaç de continuar. Ansietat, estrès sostingut i una salut mental molt perjudicada després de molts anys amb un munt de projectes sobre la taula i sense aturar-se ni un segon. Ara que es troba millor, el sentim a la ràdio amb el pòdcast Nadie sabe nada que fa amb el seu amic Berto Romero a la SER. I ara hem pogut saber que ho està compaginant amb el rodatge d’un projecte televisiu que permetrà que el tornem a veure a la petita pantalla.
El més fàcil seria pensar que ha decidit reprendre els últims programes que ha presentat, Futuro imperfecto a La 1 o Vosaltres mateixos de TV3. Doncs bé, cap d’aquests dos suposaran l’escenari de la seva reaparició malgrat haver estat dos productes d’èxit i líders de la seva franja. Andreu Buenafuente ha decidit tornar a la feina a poc a poc i, en aquest sentit, és molt més fàcil reintroduir-se a les seves obligacions amb una sèrie que no amb un programa com aquests que requereix de molta més feina.
Aquest estiu, està gravant la segona temporada d’El otro lado; la sèrie de fenòmens paranormals que Berto Romero va estrenar fa un parell d’anys a Movistar+. Andreu Buenafuente hi feia un paper que va agradar bastant i que repetirà en aquesta segona temporada que arribarà a la plataforma al llarg del 2027.
Primeres declaracions d’Andreu Buenafuente sobre el projecte nou a televisió
En una de les pauses del rodatge, Andreu Buenafuente hauria coincidit unes declaracions a El Periódico que permet saber com es troba després d’aquest període complicat. La gravació de la sèrie, que va començar el passat mes de maig, l’ha fet posar-se a la pell del doctor Estrada una altra vegada. “Això és jugar a casa amb tot a favor, un retorn plàcid i també una mica exigent“, explica. Ell volia tornar a entrar a la feina de manera suau, però gravar en plena onada de calor diu que ha complicat les coses. La bona notícia és que ha tornat a un lloc on has estat feliç: “He tornat a un lloc on has estat feliç i que tornis a estar feliç, no? I que gaudeixis fent-ho amb el guió somiat”.
S’havia quedat amb ganes de més després de la primera temporada, pel que ha dit: “Va ser una experiència meravellosa que vaig viure com un regal que em va fer el meu amic i em feia pena no seguir. He trigat una mica, però hem continuat i crec que l’expansió que fa la sèrie cap a aquesta nova aventura és molt guai”.
Andreu Buenafuente farà d’actor, un projecte al que ha dit que sí després de renunciar a d’altres com el de Tenoriu en el que actuava amb Silvia Abril. El temps anirà dient a quines feines el tornem a veure en aquest retorn esglaonat.