El jutge del cas Zapatero rebutja la nul·litat d’actuacions i cita més investigats

El jutge que tutela el cas Plus Ultra, on el principal imputat és l’expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, va per feina. L’endemà de l’entrevista de l’exlíder del PSOE a TVE, el titular del Tribunal Central d’Instrucció 2 de l’Audiència Nacional, José Luis Calama, ha pres dues decisions importants. Per una banda, ha dictat una interlocutòria amb què rebutja de ple l’incident de nul·litat d’actuacions del cas Plus Ultra registrat per la defensa de l’exlíder socialista. L’argument del jutge és ras i curt que l’escrit es va presentar fora del termini de 20 dies que preveu la llei des que la part té accés material a les actuacions.
Per altra banda, ha acordat citats, a través d’una provisió, els principals executius de la companyia hispanoveneçolana que va rebre 53 milions de diners públics. Unes quantitats que haurien arribat a l’aerolínia, segons les perquisicions policials i la tesi indiciària del jutge, a través de les gestions de Zapatero, a canvi d’una comissió. El magistrat ha ordenat a la policia citar al president i al CEO de l’aerolínia, Julio Martínez Sola i Roberto Roselli Mielle, el 7 i 8 de setembre, respectivament, a les 9 del matí.
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