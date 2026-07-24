El juez del caso Zapatero rechaza la nulidad y cita a más investigados

El juez que supervisa el caso Plus Ultra, donde el principal imputado es el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, está trabajando intensamente. Al día siguiente de la entrevista del exlíder del PSOE en TVE, el titular del Tribunal Central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha tomado dos decisiones importantes. Por un lado, ha dictado una resolución en la que rechaza de pleno el incidente de nulidad de actuaciones del caso Plus Ultra registrado por la defensa del exlíder socialista. El argumento del juez es que el escrito se presentó fuera del plazo de 20 días que prevé la ley desde que la parte tiene acceso material a las actuaciones.

Por otro lado, ha acordado citar, a través de una providencia, a los principales ejecutivos de la compañía hispanovenezolana que recibió 53 millones de dinero público. Unas cantidades que habrían llegado a la aerolínea, según las investigaciones policiales y la tesis indiciaria del juez, a través de las gestiones de Zapatero, a cambio de una comisión. El magistrado ha ordenado a la policía citar al presidente y al CEO de la aerolínea, Julio Martínez Sola y Roberto Roselli Mielle, el 7 y 8 de septiembre, respectivamente, a las 9 de la mañana.

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