Moviment rotund per part de l’expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. La seva defensa ha registrat un escrit amb què reclama al Tribunal Central d’Instància número 2 de l’Audiència Nacional, en mans del magistrat José Luis Calama la nul·litat del ‘cas Plus Ultra’. L’equip jurídic de l’exlíder del PSOE al·lega una presumpta vulneració de drets fonamentals arran de la filtració dels atestats i del resultat de les diligències obtingudes per la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) del Cos Nacional de Policia.
En concret, ha presentat el que tècnicament s’anomena un incident de nul·litat. Un procediment específic a través del qual la defensa de Zapatero raona que s’ha vulnerat el dret a un judici ordinari predeterminat per llei i a un procés amb “totes les garanties” a la tutela judicial efectiva sense indefensió, així com a la seva presumpció d’innocència. Per altra banda, també demana que s’excloguin del procés les evidències obtingudes en totes les entrades i registres acordades per investigar el cas per haver estat contaminades i no tenir res a veure amb l’objecte de la investigació.
Una peça separada
La decisió de Zapatero coincideix amb la del jutge que aquest matí ha acordat deduir testimoni a la Secció d’Instrucció del Tribunal d’Instància de Madrid per tal d’investigar les filtracions i n’identifiqui els responsables davant el seu eventual caràcter delictiu “atesa la gravetat dels fets i el potencial encaix en tipus penals de revelació d’actuacions declarades secretes”. El magistrat acorda també que es formi una peça “d’informació delicada” en què s’inclouran els enregistraments audiovisuals de les declaracions de testimonis i investigats en aquesta causa i que serà accessible únicament per al jutjat i el Ministeri Fiscal.
El magistrat adverteix que un cop es practiquin aquestes declaracions, es facilitarà a l’acusació popular agrupada -que dirigeix el PP- i a les defenses la transcripció del contingut, que proporciona automàticament el programa d’enregistrament. Per a la defensa de Zapatero, el jutge, però, ja ha fet tard i la causa incorre en la vulneració de drets.