El sumari del cas Plus Ultra agafa cada dia més dimensió. No només per les activitats econòmiques de l’expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero amb països de l’Amèrica Llatina com el Perú, Bolívia o Veneçuela o per les seves relacions amb Hong Kong o la Xina, sinó per la seva intensa agenda política. La Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal del Cos Nacional de Policia, la UDEF, ha lliurat al jutge instructor de la causa, José Luis Calama, 1.084 pàgines de xats entre Zapatero i la seva secretària, Gertrudis, també imputada en el cas, a les quals ha tingut accés El Món. Missatges de WhatsApp d’entre l’abril de 2025 i maig de 2026.
Els xats demostren millor que les agendes, també decomissades, l’activitat frenètica de l’exlíder del PSOE i la preferència que tenien per a ell les reunions a Suïssa amb el president a l’exili, Carles Puigdemont. De fet, hi ha constants referències a vols a Zurich, la ciutat Suïssa que feia de port logístic per a les trobades al més alt nivell. En aquest sentit, fins i tot són curiosos els mems que utilitza quan Gertrudis li desitja que els conclaves vagin bé. Gossets amb carones i disfressats de flors. La importància de les relacions amb Puigdemont queda clara en un missatge on demana suspendre tota l’activitat per un motiu: el president a l’exili. Els xats també mostren la constant relació amb Pedro Sánchez, a qui nomenen “PG” –acrònim de president del govern– o fins i tot, amb Salvador Illa, amb qui organitza un sopar durant les seves vacances a les Canàries.
Puigdemont, prioritat
Especialment definidor és un missatge de WhatsApp interceptat el migdia del 20 de novembre de 2025, quan Gertrudis li demana acabar d’enllestir l’agenda del dia a la vista que té compromeses unes reunions amb la premsa sobre un afer dels “colombians”. El missatge és de les 13.52 hores i Zapatero triga a respondre gairebé una hora. Finalment, li comunica, a les 14.40 hores, una frase que ho sintetitza tot: “No podré tenir les reunions d’aquesta tarda. Puigdemont”. És a dir, obliga Gertrudis a suspendre la seva activitat per atendre una trobada amb el president a l’exili. “Ok. Aviso”, respon la secretària, que sempre es dirigeix a Zapatero amb el nom de “jefe“. Gertrudis li proposa ajornar una reunió a l’endemà al matí i li ofereix diverses opcions. Zapatero és rotund: “Ajornem”. I evita trobades, feina i reunions fins i tot l’endemà. És a dir, deixa l’agenda lliure.
Un dels altres missatges interessants de la munió de converses recollides és del vespre del 12 de setembre de 2025. Zapatero escriu a Gertrudis informant-la que té un correu per a ell. La secretària respon que li acaben d’enviar i li ofereix passar-li per WhatsApp. Ho accepta. La sorpresa és que es tracta del redactat d’una notícia de El Mundo i les declaracions que ha fet arribar el mateix Zapatero. És a dir, el missatge s’interpreta com una notícia remesa des d’El Mundo perquè l’expresident hi doni el vistiplau. En concret, les declaracions que hi feia constar: “Jo vull viure en un país on no m’agradin les decisions del Tribunal Suprem. A mi no em va agradar la sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut i la vaig respectar. El que heu de tenir en compte és que el ‘procés’ va interpel·lar el sentiment patriòtic de molts estaments de l’Estat, judicials, policials, dels serveis d’intel·ligència i tots ells van donar la seva resposta i, en vista que ho ha fet el Suprem negant-se a aplicar la llei d’amnistia, la segueixen donant. Perquè aquesta exacerbació del sentiment patriòtic a determinats estaments desaparegui calculo que queden encara tres anys, quan es compliran deu de l’1-O (data en què va tenir lloc la culminació del ‘procés’ i la fuga de Carles Puigdemont). El govern no ha pogut fer més, hem aprovat la llei d’amnistia i cal seguir apostant pel diàleg que és l’única solució”. La declaració va seguida d’un “El Mundo ha tingut accés als arguments de José Luis Rodríguez Zapatero en les últimes reunions a Suïssa”.
Viatges a Zurich
Una altra de les qüestions recurrents dels xats són els viatges a Zurich. Uns encàrrecs que sembla que li pesen a l’ex inquilí de la Moncloa. En definitiva, els xats revelen viatges a Zurich per trobar-se amb Puigdemont gairebé cada mes. Consten viatges a Suïssa el 13 de juny, el 24 de juliol, el 28 d’agost de 2025. Zapatero demana després contractar un viatge el 18 de setembre, però aquesta vegada no es faria ni a Zurich, ni a Ginebra, sinó a París. Viatges que coincideixen amb les seves agendes com a viatges privats.