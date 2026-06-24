El sumario del caso Plus Ultra adquiere cada día más dimensión. No solo por las actividades económicas del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero con países de América Latina como Perú, Bolivia o Venezuela o por sus relaciones con Hong Kong o China, sino por su intensa agenda política. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal del Cuerpo Nacional de Policía, la UDEF, ha entregado al juez instructor del caso, José Luis Calama, 1.084 páginas de chats entre Zapatero y su secretaria, Gertrudis, también imputada en el caso, a las que ha tenido acceso El Món. Mensajes de WhatsApp de entre abril de 2025 y mayo de 2026.

Los chats demuestran mejor que las agendas, también decomisadas, la frenética actividad del exlíder del PSOE y la preferencia que tenían para él las reuniones en Suiza con el presidente en el exilio, Carles Puigdemont. De hecho, hay constantes referencias a vuelos a Zúrich, la ciudad suiza que servía de puerto logístico para los encuentros al más alto nivel. En este sentido, incluso son curiosos los memes que utiliza cuando Gertrudis le desea que los cónclaves vayan bien. Perritos con caritas y disfrazados de flores. La importancia de las relaciones con Puigdemont queda clara en un mensaje donde pide suspender toda la actividad por un motivo: el presidente en el exilio. Los chats también muestran la constante relación con Pedro Sánchez, a quien nombran «PG» –acrónimo de presidente del gobierno– o incluso, con Salvador Illa, con quien organiza una cena durante sus vacaciones en Canarias.

Parte del chat entre Zapatero y su secretaria que muestra la importancia de los encuentros con Puigdemont/QS

Puigdemont, prioridad

Especialmente revelador es un mensaje de WhatsApp interceptado al mediodía del 20 de noviembre de 2025, cuando Gertrudis le pide terminar de preparar la agenda del día al ver que tiene comprometidas unas reuniones con la prensa sobre un asunto de los «colombianos». El mensaje es de las 13:52 horas y Zapatero tarda casi una hora en responder. Finalmente, le comunica, a las 14:40 horas, una frase que lo sintetiza todo: «No podré tener las reuniones de esta tarde. Puigdemont». Es decir, obliga a Gertrudis a suspender su actividad para atender un encuentro con el presidente en el exilio. «Ok. Aviso», responde la secretaria, que siempre se dirige a Zapatero con el nombre de «jefe«. Gertrudis le propone aplazar una reunión al día siguiente por la mañana y le ofrece varias opciones. Zapatero es rotundo: «Aplazamos». Y evita encuentros, trabajo y reuniones incluso al día siguiente. Es decir, deja la agenda libre.

Uno de los otros mensajes interesantes de la multitud de conversaciones recogidas es de la noche del 12 de septiembre de 2025. Zapatero escribe a Gertrudis informándola de que tiene un correo para él. La secretaria responde que se lo acaban de enviar y le ofrece pasárselo por WhatsApp. Lo acepta. La sorpresa es que se trata del redactado de una noticia de El Mundo y las declaraciones que ha hecho llegar el mismo Zapatero. Es decir, el mensaje se interpreta como una noticia remitida desde El Mundo para que el expresidente dé su visto bueno. En concreto, las declaraciones que constaban: «Yo quiero vivir en un país donde no me gusten las decisiones del Tribunal Supremo. A mí no me gustó la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut y la respeté. Lo que deben tener en cuenta es que el ‘proceso’ interpela al sentimiento patriótico de muchos estamentos del Estado, judiciales, policiales, de los servicios de inteligencia y todos ellos dieron su respuesta y, en vista de que lo ha hecho el Supremo negándose a aplicar la ley de amnistía, la siguen dando. Para que esta exacerbación del sentimiento patriótico en determinados estamentos desaparezca calculo que quedan aún tres años, cuando se cumplirán diez del 1-O (fecha en la que tuvo lugar la culminación del ‘proceso’ y la fuga de Carles Puigdemont). El gobierno no ha podido hacer más, hemos aprobado la ley de amnistía y hay que seguir apostando por el diálogo que es la única solución». La declaración va seguida de un «El Mundo ha tenido acceso a los argumentos de José Luis Rodríguez Zapatero en las últimas reuniones en Suiza».

Una imagen de los chats entre Zapatero y su secretaria y los memes utilizados para describir las reuniones con Puigdemont/QS

Viajes a Zúrich

Otra de las cuestiones recurrentes de los chats son los viajes a Zúrich. Unos encargos que parecen pesarle al ex inquilino de la Moncloa. En definitiva, los chats revelan viajes a Zúrich para reunirse con Puigdemont casi cada mes. Constan viajes a Suiza el 13 de junio, el 24 de julio, el 28 de agosto de 2025. Zapatero pide después contratar un viaje el 18 de septiembre, pero esta vez no se haría ni en Zúrich, ni en Ginebra, sino en París. Viajes que coinciden con sus agendas como viajes privados.