La recta final de la pràctica de la prova en el judici de l’operació Kitchen té un protagonista especial. De fet, és l’acusat que seria la clau de volta del cas. Es tracta de Sergio Ríos, el xòfer de Luis Bárcenas que va ser cooptat per la policia patriòtica de Mariano Rajoy per aconseguir la informació delicada que l’extresorer del PP tenia sobre el finançament de la formació, els famosos papers de Bárcenas. En principi, la previsió és que Ríos declari aquest dimecres amb l’acusació de la Fiscalia Anticorrupció de fer de confident, captat pel comissari d’intel·ligència ara jubilat José Manuel Villarejo, a canvi de dos mil euros al mes dels fons reservats, una pistola de porcellana i l’oposició regalada per entrar dins el Cos Nacional de Policia. De fet, l’operació Kitchen –cuina, en anglès-, tenia un “cuiner”, l’adjectiu amb què la policia patriòtica es referia a Ríos.
Desenes de documents i gravacions impliquen Ríos en la trama i reflecteixen quina informació passava a l’equip de policies que va preparar l’operació per recuperar els documents compromesos que estaven en mans de Bárcenas. Tot i que la tesi de les defenses, esgrimida al llarg de la vista oral –amb les declaracions dels testimonis i dels imputats–, és que era una “operació d’intel·ligència” per esbrinar on tenia Bárcenas els diners amagats del fisc espanyol i no pas recuperar informació delicada del PP. La fiscalia li demana 12 anys de presó i anul·lar el seu nomenament com a funcionari de policia.
Aquesta setmana, només hi ha prevista una sessió del judici i, en la mateixa agenda, el tribunal contempla que després de Ríos, declari el comissari Andrés Gómez Gordo, per a qui el ministeri públic demana 15 anys de presó i a qui Ríos passava informació. Gómez Gordo era el cap de seguretat de Dolores de Cospedal des que l’exministra de Defensa governava Castella-la Manxa. Cospedal té un sobreseïment provisional en aquesta causa, tot i l’oposició del ministeri fiscal.
“Tu i jo sabem que ens hem de posar de la banda de l’Estat”
La fiscalia va poder articular l’acusació contra Ríos arran de la intervenció de diversos àudios i arxius en l’escorcoll a la finca El Montecillo, on el comissari tenia el seu domicili. La Unitat d’Afers Interns del Cos Nacional de Policia va elaborar un minuciós atestat on transcrivia les converses gravades entre Villarejo i Ríos, on el comissari ensinistrava i preparava el xofer de Bárcenas. “Tu i jo sabem que ens hem de posar de la banda de l’Estat”, l’esperonava per apressar-lo a col·laborar per poder trobar els documents en possessió de l’extresorer dels populars.
En aquestes converses, al principi de la relació, Sergio Ríos es dirigeix a Villarejo com a Tommy o Tony. Unes trobades on Villarejo insisteix al xofer sobre pistes o indicis per trobar el pendrive on l’extresorer del PP guardaria “converses i documents” que comprometrien Mariano Rajoy, Dolores de Cospedal i Javier Arenas, responsables màxims del PP en aquell moment.
“L’únic és que aquest tipus de converses, macho, en aquest pendrive, és alguna cosa que d’alguna manera cal escalfar-se molt el cap per trobar-lo, macho”, indica el comissari. De fet, en la mateixa conversa insisteix a mirar de trobar pistes de l’amagatall. “Per això et dic, cony que tot el que sigui per recuperar aquestes gravacions tal i qual, recuperar els discos durs i tal”, emfatitza Villarejo, que remarca que també cal trobar els seus mòbils. En tot cas, el comissari apressava Ríos a col·laborar amb l’Estat per evitar fer mal a les institucions.
“El noi dels encàrrecs”
Durant la declaració al judici, com a perjudicat, Bárcenas va assegurar que Ríos era una mena de “noi dels encàrrecs”, un “noi per a tot” i el seu paper anava més enllà de ser el seu xofer. De fet, li cobrava xecs, li feia tasques administratives i les gestionava operacions del dia a dia. Ríos va ser contractat per Bárcenas, per recomanació d’un exresponsable de seguretat del PP, el febrer de 2013, i va finalitzar la relació laboral entre l’abril i maig de 2014, quan a la dona de l’extresorer, Rosalía Iglesias, alguna cosa li va fer olor de socarrim, perquè el seu comportament li va generar “dubtes”.