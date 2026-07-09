La trama andorrana de la ‘operación Catalunya sigue generando una intensa batalla social, política y judicial en el principal de los Pirineos, lo que ha supuesto una nueva comparecencia de José Manuel Villarejo, comisario de inteligencia ahora jubilado del Cuerpo Nacional de Policía, ante la justicia del país. Todo esto alimentado por los resultados de las declaraciones de los principales implicados en el juicio del caso Pujol en Madrid y de la operación Kitchen, también en la Audiencia Nacional española. Además del desastre de la gestión de los administradores judiciales de Banco Madrid, filial española de la Banca Privada d’Andorra, que han sido fulminados por el juez por su opacidad. Las dos entidades fueron intervenidas en paralelo a las presiones españolas a través de la policía patriótica para intentar obtener información financiera de los líderes del Procés, especialmente de Jordi Pujol, Artur Mas y Oriol Junqueras y su entorno.

Las presiones españolas fueron objeto de una querella que el Instituto de Derechos Humanos de Andorra y la asociación jurídica catalana Drets. Una denuncia que fue interpuesta en los tribunales andorranos y que llevó a la imputación, por parte de la justicia andorrana, del expresidente español Mariano Rajoy y los que fueron sus ministros de Interior y Hacienda Jorge Fernández Díaz y Cristóbal Montoro, así como de la cúpula del Ministerio del Interior de la época. También cuestionaba las actuaciones del gobierno andorrano y las autoridades fiscales y económicas del país, que reaccionaron con lo que se ha bautizado como operación Anaclet, el nombre utilizado por la Unidad de Investigación Criminal 3 Grupo de Blanqueo de la policía andorrana para la investigación, en referencia al famoso agente secreto de cómic ideado por Manuel Vázquez Gallego.

Según el sumario del caso Anaclet, al que ha tenido acceso El Món, una querella interpuesta por la fiscalía se dirigía contra el comisario Villarejo y los propietarios de la BPA, los hermanos Higini y Ramon Cierco, así como empresarios afines al PP como Adrián de la Joya o Alberto Pedraza, por un delito contra el prestigio de las instituciones del país tipificado en el artículo 325 del Código Penal Andorrano. En resumen, acusaban a los dueños de la BPA de contratar a Villarejo y su red de servicios para «recoger y fabricar información a la carta e influir sobre sectores, organizaciones y personas con el fin de arremeter contra las instituciones del Estado andorrano, abonando a Villarejo dinero a cambio de este tipo de información». El caso ha estado dormido desde el primer informe policial, con fecha de 24 de julio de 2019, hasta las declaraciones de Villarejo en Andorra y de los exministros andorranos Jordi Cinca, de Finanzas, y Gilbert Saboya de Asuntos Exteriores, el pasado noviembre. Ahora ha cobrado fuerza a la vista de las denuncias de ser una «investigación prospectiva y general» para neutralizar el papel de las instituciones andorranas durante la operación Catalunya. Ahora la justicia tiene sobre la mesa la petición de sobreseimiento de la causa.

El primer informe de la operación Anaclet/QS

Y, de repente, una citación

La causa Anaclet estaba dormida porque la policía no había investigado más y la fiscalía y el tribunal andorrano -el juzgado de instrucción-, lo guardaban en un cajón. De hecho, la defensa había denunciado que el caso no se sostenía por ninguna parte y se basaba en una conversación grabada donde Villarejo hablaba con Pedraza y de la Joya sin ninguna relación directa con los propietarios de la BPA, así como en un compendio de prensa española de diversas noticias del año 2019 sobre el entramado de negocios y empresas de Villarejo.

Pero en noviembre las cosas cambiaron, cuando Villarejo ratificó las notas de inteligencia que habían sido incorporadas en su momento a la querella contra Rajoy y que dejaban mal a las autoridades andorranas. Fue entonces cuando el juzgado que dirige la operación Anaclet reaccionó y pidió citar a Villarejo como imputado en este otro caso. Finalmente, la declaración se acordó por comisión rogatoria para el miércoles 1 de julio, y efectivamente este pasado miércoles se celebró la cita telemáticamente, a través del Juzgado de Instrucción de Móstoles. Pero Villarejo, viejo zorro y con decenas de procesos en cola, se acogió al derecho a no declarar.

Por lo tanto, la fiscalía andorrana no pudo avanzar en las pesquisas sobre las notas de inteligencia o las supuestas relaciones del comisario con los Cierco. Esto chocaba con la profusa y larga declaración que había protagonizado el comisario en Andorra en noviembre, donde, a pesar de alguna incoherencia, mantuvo el relato de la trama andorrana de la operación Catalunya, que posteriormente ratificaron los otros policías españoles implicados en sus testimonios en el juicio de los Pujol. Además, Villarejo señaló la implicación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en el entramado con la connivencia de elementos del estado andorrano. Una sospecha que se ha ido alimentando a través de la desclasificación de documentos y testimonios por la capacidad de los servicios de información en organismos como el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales del Banco de España (SEPLAC), instrumento indispensable para intervenir BPA y su filial española.

La sede de las industrias Cierco en Andorra/QS

Una reacción… siete años después

La sorpresa ha sido que siete años después del informe policial que abrió la causa no haya sido hasta esta semana que se hayan realizado las primeras diligencias importantes, como la declaración del principal imputado en el caso. Se añade a este dato, otro muy importante, que además, favorece la causa abierta por la querella del Instituto de Derechos Humanos de Andorra. Se trata de una interesantísima resolución del magistrado ahora jubilado Manuel García Castellón, que instruía la causa Tándem en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, sobre los negocios derivados de las actividades de Villarejo.

Esta resolución, de 8 de febrero de 2023, cerraba la puerta a una petición de documentación y pruebas del 7 de junio del año 2022 por parte de la investigación andorrana del caso Anaclet. El magistrado negaba de arriba abajo la documentación reclamada porque, en primer lugar, era documentación con el sello de «reservada y secreta» y que afectaba a «fuentes de los servicios de información susceptibles de comprometer la seguridad nacional y los intereses esenciales del estado español». En segundo lugar, acusaba a la fiscalía y al tribunal andorrano de andar a tientas, al hacer una petición «genérica e indiscriminada» sin precisar qué documentos concretos, audios, notas, o pasajes incorporados a la macrocausa Tándem tenían «relación directa con los hechos investigados en Andorra».

El intento de inflar la causa Anaclet para neutralizar la querella del IDHA no había tenido éxito y la dejaba sin munición para continuar. Por eso, la policía andorrana emitió un nuevo informe, con fecha de 12 de marzo de 2026, es decir, casi tres años y medio después de la decisión de García Castellón y cuatro meses después de la declaración de Villarejo. Una acotación de información que debería servir para una nueva comisión rogatoria internacional para reiterar la petición de diligencias, pruebas e indicios a la Audiencia Nacional.

Mariano Rajoy en la visita que hizo oficial a Andorra el año 2015/Moncloa

Nueva etapa judicial

Pero el informe policial es básicamente el mismo que el contenido de la primera petición de información, denegada por la justicia española. La propuesta de nueva comisión rogatoria, a la vista del sumario del caso, es básicamente la misma. Un documento que ha vuelto a poner en guardia a la defensa de los implicados, que han presentado un escrito bastante duro criticando la connivencia de la policía, la fiscalía y el tribunal para preparar una nueva petición que «no delimita la información y reitera una petición documental extensa e indeterminada». Por lo tanto, prevén con toda seguridad que la petición volverá a ser denegada, y más después de que Villarejo se acogiera a su derecho de no declarar este miércoles.

Un hecho que les lleva a concluir que la causa Anaclet tiene intenciones bastante claras, como neutralizar la querella andorrana del IDHA, que podría implicar a exministros del principado y buscar entorpecer su evolución. Y, sobre todo, el objetivo es tener una causa abierta durante años contra los propietarios de la BPA, que se han sumado a la querella andorrana donde se encuentra encartado Rajoy. En esta línea, esta semana la defensa de los hermanos Cierco han presentado un escrito donde denuncian que la causa Anaclet, después de siete años y sin evolución, es meramente «prospectiva» y constituye «una investigación general». «La instrucción penal no puede sostenerse sobre una expectativa futura, incierta y ya frustrada de obtener documentos, audios o notas procedentes de una causa extranjera», sostiene la defensa de los Cierco.

Los abogados de los propietarios de la BPA consideran que es una «forma de actuar incompatible con las exigencias propias de una instrucción penal ordenada, proporcionada y respetuosa con los derechos de los investigados». «No se puede mantener una causa penal abierta mediante la sucesiva reformulación aparente de una misma petición internacional cuando su contenido material sigue siendo idéntico», alegan. Por eso piden el sobreseimiento de la causa. Una petición que ha levantado las alarmas sociales y políticas en Andorra por los intentos del poder fiscal y policial de encubrir una etapa turbia en el principado.