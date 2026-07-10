Eufòria va acabar la seva quarta edició fa tres mesos, però encara són molts els fans que s’interessen per les vides dels seus concursants. Aina Machuca, qui va guanyar la gran final, està tan centrada en la preparació del primer disc que pràcticament no la veiem fora de l’estudi. I què s’ha fet de la Monique? Molts creien, des del principi, que seria la de Nou Barris qui s’enduria el premi. Al final, però, va quedar en segona posició i això li ha permès tenir una mica més llibertat per escollir els seus següents moviments.
L’últim que ha fet ha agradat especialment, ja que ha permès que els seus seguidors li fessin preguntes -professionals i personals- a través d’un preguntes i respostes al seu perfil d’Instagram. Els més tafaners han pogut descobrir alguns aspectes del seu present, del passat i també del futur. Com no podia ser d’una altra manera, hi ha hagut fans del programa que han ficat el dit a la ferida i han preguntat directament si va haver-hi mal rotllo entre els concursants o amb els coaches. La Monique no ha volgut mullar-se i reconèixer-ho obertament, però la seva expressió ho ha dit tot: “No diré res… interpreta el que vulguis de la meva cara“. Ens quedem amb les ganes de saber-ne més detalls, de moment.
Què se sap del futur matrimoni de la Monique d’Eufòria?
També són molts els fans de la Monique que s’han interessat pel seu matrimoni, ja que cal recordar que el promès va demanar-li que es casés amb ell en una de les últimes gales del programa: “Us puc avançar que el casament anirà per llarg. Ara estic intentant construir la meva carrera musical, intento donar-li una estabilitat i no estic jo per casaments. Hi haurà casament, però ara no… Vindrà d’aquí a molt de temps, no us preocupeu que ja us ho explicaré”.
Això pel que fa al futur, però què faria si pogués tornar al passat? Li han preguntat, per exemple, quin consell es donaria si pogués tornar al dia en què va decidir que intentaria dedicar-se a la música? “Em diria que m’ho prengués més seriosament, que aprofités més les oportunitats que tenia en aquell moment i que no anés amb tanta pressa. Sobretot que no em deixés portar tant pel que em deien, que fes el que em venia de gust i la música que m’agrada”.
Divertida com sempre, ha posat accent cubà i ha tirat d’humor per respondre un seguidor que li diu que ha suspès tres assignatures i que haurà d’anar a recuperació al setembre: “Estás jordido, hermano, estás jodido… O estudias ahora o después, pero tienes que estudiar“.
Sembla que la Monique té una relació molt propera amb els fans, ja que una d’elles li ha agraït públicament el consell que va donar-li quan se li va apropar a dir-li que creia que li agradaven les noies i no sabia què fer: “Gràcies a tu, em vaig embolicar amb una noia“. I la cantant s’ha posat supercontenta: “Bueno! Bueno! De res, guapa. Menja’t a una i menja’t a deu, lesbiana”.
Aquest només ha estat un primer tastet, però ha promès que organitzarà un directe per tal de poder parlar amb els fans directament i respondre necara més curiositats.