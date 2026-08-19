Sonsoles Ónega no va voler perdre’s la visita del papa Lleó XIV a Madrid del passat juny, tal com va reconèixer ella mateixa en el seu programa a Antena 3. No només va voler anar-hi per curiositat davant l’espectacular cobertura mediàtica que s’ha fet del seu viatge, sinó que també va aprofitar per declarar-se “fan” de la figura del pontífex: “Em sembla un personatge històric d’aquest segle amb un missatge molt potent, encara que discrepi amb ell en algunes coses”, va arribar a dir. És catòlica? La presentadora estava parlant de religió, precisament, quan va acabar traient una confessió inesperada que tenia a veure amb la seva relació sentimental.
La presentadora va estar casada durant molts onze anys amb Carlos Pardo, l’advocat amb qui va tenir els seus dos fills. Es van divorciar el 2019 i, des del 2023, surt amb un expert en finances anomenat Juan Montes. En unes declaracions davant del micròfon de l’agència GTRES, Sonsoles Ónega ha reconegut que no té previst casar-se per l’església.
I per què ho diu, això? No per manca de ganes, atenció, sinó perquè està divorciada i no podria tornar a casar-se per l’església sense la nul·litat eclesiàstica -que costa moltíssim d’aconseguir-: “Aquesta és una de les coses que em fa discrepar amb el catolicisme, el fet que no pugui casar-me per l’església perquè estic divorciada”.
La parella de Sonsoles Ónega, amb ganes de casar-se amb ella
Ara que celebren el seu tercer aniversari de parella, Juan Montes tindria ganes de passar per l’altar amb Sonsoles Ónega. Ara hem pogut saber, de fet, que el banquer no fa més que demanar-li matrimoni una vegada i una altra: “M’ho demana tota l’estona”, ha confessat ella. I quina resposta li dona la presentadora cada vegada que ho intenta? Doncs és bastant curiós: “Li dic que em deixi tranquil·la, que tinc molta planxa”.
Queda clar que no té previst tornar a posar-se l’anell al dit, ja que no té ganes d’estar casada una altra vegada i perquè no li fa especial il·lusió ser protagonista d’un enllaç que sap que generaria molta expectació mediàtica.
Cal recordar que, fa uns mesos, la mateixa Sonsoles va treure a la llum que des que la va conèixer; que el financer li deia que sap que acabarà casant-se amb ella. Va arribar un dia, però, que ell va deixar de demanar-li. Fa gràcia el que ha dit al respecte: “Em va confessar que s’havia cansat que sempre li digués que no i li vaig dir que m’ho ha de demanar cada dia, no sigui que algun dia et digui que sí”.