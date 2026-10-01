Sofia de Grecia y Corinna han sido enemigas públicas desde que la reina emérita comenzó a sospechar que la alemana podía ser una de las amantes de su marido. Evidentemente, ella tenía sus informadores que seguían a Juan Carlos y le decían qué hacía y con quién se veía cuando ella no estaba presente. Un día, sin embargo, fallaron y no la avisaron de que el Borbón tenía compañía femenina… lo que derivó en una reunión muy incómoda.

La periodista Pilar Eyre, que publica la semana próxima un nuevo libro con anécdotas sobre la familia real llamado Sucesión, ha sacado a la luz más detalles del día que Sofia y Corinna coincidieron en la Zarzuela. Lo explica en este escrito, pero ha querido adelantarlo en la entrevista promocional que ha concedido a Al cielo con ella de TVE: «Sofia se la encontró, una vez, en su casa. Se topó con ella«.

Que Juan Carlos haya tenido amantes es una cosa, pero que las invitara a la casa que compartía con su esposa es aún peor. ¿Qué pasó, aquella tarde de sábado? Sofia tenía previsto irse a un concierto y así se lo comunicó a su marido, que debía frotarse las manos pensando que tendría la casa sola. Ante esto, llamó a Corinna y la invitó a hacer «un recorrido por la Zarzuela«. Lo que ninguno de los dos esperaba era que Sofia acabaría cancelando su salida.

La reunión más incómoda de Sofia y Corinna en la Zarzuela

«Sofia decidió quedarse en casa y se puso cómoda con el chándal. Su perrita de aquel momento, que se llamaba Borracha, se quedó en la habitación mientras ella dijo que, mira, como no había nadie en la Zarzuela bajaría al comedor», explica Pilar Eyre. La cosa es que empezó a oír voces, lo que le extrañó porque en principio no había nadie. Que la voz fuera femenina la hizo sospechar, así que no lo dudó y se dirigió hacia la sala de donde provenía para ver quién era y qué hacía allí: «Abrió la puerta del salón, que teóricamente debía estar desierto, y se la encontró de frente«.

La misma Corinna se refirió a aquel encuentro incómodo en un podcast, hace un tiempo, cuando matizó que no solo la había invitado a ella en una reunión romántica: «Aquel día, Juan Carlos nos dijo que la Zarzuela estaría vacía y nos invitó, a mí y a un amigo, para que visitáramos las majestuosas instalaciones del palacio. Nos hizo un recorrido por las salas de la planta baja, es cierto». Cuando vio que Sofia de Grecia entraba al salón, evidentemente, se hizo un silencio muy incómodo. Y la situación no mejoró, precisamente, ya que la emérita la reconoció enseguida: «Saludó al otro invitado, me señaló con el dedo y dijo algo así como Sé quién eres«.

Juan Carlos, ante esto, se habría quedado en shock y no habría sabido gestionar la situación: «El rey parecía completamente desconcertado e incapaz de responder a esta reacción de hostilidad que se estaba produciendo delante de otras personas. Fue bastante vergonzoso para todos los que estábamos allí«.

Sofia se encontró a Corinna, en su casa, en la reunión más incómoda | Europa Press

Corinna Larsen ha sido una de las amantes más conocidas de Juan Carlos de Borbón | Telecinco

Un amargo recuerdo de su primera vez en la Zarzuela que, con el tiempo, ha llegado a oídos de muchas más personas tal como demuestra que Pilar Eyre también haya obtenido información sobre ello.