Sofia de Grècia i Corinna han estat enemigues públiques des que la reina emèrita va començar a sospitar que l’alemanya podia ser una de les amants del seu marit. Evidentment, ella tenia els seus informadors que perseguien Joan Carles i li deien què feia i amb qui es veia quan ella no hi era present. Un dia, però, van fallar i no la van avisar que el Borbó tenia companyia femenina… el que va derivar en una trobada molt incòmoda.
La periodista Pilar Eyre, que publica la setmana vinent un nou llibre amb anècdotes sobre la família reial anomenat Sucesión, ha tret a la llum més detalls del dia que Sofia i Corinna van coincidir a la Zarzuela. Ho explica en aquest escrit, però ho ha volgut avançar en l’entrevista promocional que ha concedit a Al cielo con ella de TVE: “Sofia va trobar-se-la, una vegada, a casa seva. Va ensopegar-se amb ella“.
Que Joan Carles hagi tingut amants és una cosa, però que les convidés a la casa que compartia amb la dona és encara pitjor. Què va passar, aquella tarda de dissabte? Sofia tenia previst marxar a un concert i així ho va comunicar al seu marit, que devia fregar-se de mans pensant que tindria la casa sola. Davant d’això, va trucar Corinna i va convidar-la a fer “un tour per la Zarzuela“. El que no s’esperaven cap dels dos era que Sofia acabaria cancel·lant la seva sortida.
La trobada més incòmoda de Sofia i Corinna, a la Zarzuela
“Sofia va decidir quedar-se a casa i va posar-se còmoda amb el xandall. La seva gosseta d’aquell moment, que es deia Borracha, va quedar-se a l’habitació mentre ella va dir que, mira, com que no hi havia ningú a la Zarzuela baixaria al menjador”, explica Pilar Eyre. La cosa és que va començar a sentir veus, cosa que la va estranyar perquè en principi no hi havia ningú. Que la veu fos femenina va fer-la sospitar, així que no ho va dubtar i va dirigir-se cap a la sala d’on provenia per veure qui era i què feia allà: “Va obrir la porta del saló, que teòricament havia d’estar desert, i se la va trobar de cara“.
La mateixa Corinna va referir-se a aquella topa incòmoda en un pòdcast, fa un temps, quan va matisar que no només l’havia convidat a ella en una reunió romàntica: “Aquell dia, Joan Carles ens va dir que la Zarzuela estaria buida i ens va convidar, a mi i a un amic, perquè visitéssim les majestuoses instal·lacions del palau. Ens va fer un tour per les sales de la planta baixa, és cert”. Quan va veure que Sofia de Grècia entrava al saló, evidentment, va fer-se un silenci molt incòmode. I la situació no va millorar, precisament, ja que l’emèrita va reconèixer-la de seguida: “Va saludar l’altre convidat, em va assenyalar amb el dit i va dir una cosa així com Sé qui ets“.
Joan Carles, davant d’això, s’hauria quedat en xoc i no hauria sabut gestionar la situació: “El rei semblava completament desconcertat i incapaç de respondre a aquesta reacció d’hostilitat que s’estava produint davant d’altres persones. Va ser bastant vergonyós per a tots els qui estàvem allà“.
Un record amarg de la seva primera vegada a la Zarzuela que, amb el temps, ha arribat a orelles de moltes més persones tal com demostra que Pilar Eyre també hagi obtingut informació sobre allò.