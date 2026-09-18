Males notícies per a Felip de Borbó i Sofia de Grècia. La reina emèrita plora avui la mort inesperada del seu nebot net, el fill del seu nebot, als 44 anys. Nicholas Brandam, cosí segon del monarca espanyol, ha estat trobat mort al seu apartament i les primeres informacions semblen indicar que podria tractar-se d’un suïcidi. El seu nom pot sonar perquè, en els últims anys, s’havia vist esquitxat per un escàndol al Regne Unit perquè l’estaven investigant per la seva presumpta relació amb el cas Putney Pusher.
El banquer, pertanyent a la branca més discreta de la família reial grega, havia estat detingut el juny passat, tot i que posteriorment va quedar en llibertat mentre continuaven les investigacions i mai no va ser acusat formalment per l’agressió.
Londres, 17.09.2026— Monarquía Sí 🇪🇸 (@Hispaniarum_Rex) September 17, 2026
Nicholas Brandam, nieto de la Princesa Katherine de Grecia y de Dinamarca, ha sido encontrado sin vida en su casa de Londres por un aparente suicidio.
Su padre, Paul Brandram, era primo hermano de S.M. la Reina Doña Sofía y del Rey Constantino II de Grecia. pic.twitter.com/sbHXOx12MT
Un cas que va donar la volta al món
L’origen de la investigació es remunta al 5 de maig del 2017. Aquell dia, una càmera de seguretat va enregistrar un corredor empenyent amb les dues mans una dona de 33 anys cap a la calçada del Putney Bridge, just quan s’hi acostava un autobús de dos pisos. La maniobra del conductor va evitar que la dona fos atropellada i l’incident va acabar amb ferides lleus. Les imatges, però, van tenir una enorme repercussió i van provocar una investigació policial que es va allargar durant mesos. La policia va interrogar més de mig centenar de persones i va practicar diverses detencions. Finalment, el cas es va tancar el 2018 després d’esgotar les diferents línies d’investigació, sense presentar càrrecs contra ningú.
Gairebé nou anys després dels fets, però, les noves investigacions van portar fins a Nicholas Brandram. El 15 de juny va ser detingut sota sospita de lesions greus intencionades. Durant la seva estada sota custòdia policial també va ser arrestat per sospites relacionades amb la possessió de drogues, de fet. La seva família ha defensat que les característiques físiques de Brandram no coincidien amb les de l’home que apareixia a les imatges i que ell mateix havia aportat informació que, segons els seus familiars, el situava treballant a la seva oficina en el moment dels fets.
La Policia Metropolitana manté oberta la investigació sobre els fets de Putney Bridge i ha comunicat el seu contacte previ amb Brandram a l’organisme independent encarregat de supervisar l’actuació policial, un procediment que correspon en aquests casos.
La família de Nicholas Brandam defensen la seva innocència
Després de conèixer-se la seva mort, la família de Nicholas Brandram ha emès un comunicat en què defensa amb contundència que no hi havia proves que el relacionessin amb els fets investigats. Els seus familiars asseguren que no existien proves forenses que el vinculessin amb l’incident, que no hi havia evidències que el situessin al pont de Putney en aquell moment i que tampoc consideraven creïble que fos l’home que apareixia a les imatges. Aquesta és la versió expressada per la família.
El seu entorn també considera que la investigació va tenir conseqüències molt dures per al banquer. Segons els familiars, durant els últims mesos va patir “vergonya, ansietat, humiliació i una pressió extraordinària” arran de la investigació. La família sosté que aquesta situació va afectar profundament Brandram i critica que les investigacions no es tanquessin. En el seu comunicat, relacionen directament la pressió viscuda durant aquest període amb la seva mort.
El vincle familiar amb la reina Sofia
Nicholas Brandram era fill de Paul, l’únic descendent de la princesa Catalina de Grècia i del militar britànic Richard Brandram. Catalina era germana del rei Pau I de Grècia, el pare de la reina Sofia, i per tant, Paul era cosí germà de Sofia. Nicholas Brandram, doncs, nebot net de la reina emèrita. La relació entre les dues famílies, a més, no era únicament genealògica. Sofia va exercir de padrina al casament de Sophie Brandram, la germana de Nicholas, que va celebrar-se a Warwickshire el 2017.
La mort de Nicholas Brandram posa així el focus sobre una branca familiar molt discreta vinculada a la reina Sofia, mentre la investigació policial sobre els seus últims mesos continua oberta.