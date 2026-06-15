Corinna Larsen ha estat l’amant més famosa de Joan Carles de Borbó i també la qui més s’ha penedit d’haver caigut en els seus encants. Al monarca no li ha agradat que l’hagi demandat per assetjament o que hagi parlat obertament d’aquesta aventura extramatrimonial, una actitud que els ha acabat portant a barallar-se als jutjats -sense cap mena de conseqüència per al Borbó, és clar-. Qui diria que van estar a punt de casar-se, tenint en compte com de malament han acabat les coses entre ells. Ara, l’última notícia que els relaciona té a veure amb aquest malson del que vol fugir l’alemanya. I és que el diari La Razón ha pogut saber que Corinna ha posat a la venda les joies més especials que va regalar-li l’antic monarca espanyol.
Sembla que no volia que ningú s’assabentés que era ella qui estava darrere d’aquesta venda, però no ha pogut evitar que es filtrin a la premsa les seves intencions. O és que no ha volgut? Perquè, evidentment, aquestes joies augmenten considerablement de valor tenint en compte la seva procedència… Sigui com sigui, el que s’ha sabut és que Corinna ha volgut desfer-se d’alguns dels regals que va rebre durant la seva aventura amb el rei emèrit. Ho feia sota el pseudònim “una distingida lady europea“, però ni així ha pogut dissimular de quines joies es tracten.
Quines joies ha posat a la venda Corinna?
L’expert que s’oculta darrere del perfil Spanish Royal Jewels ha confirmat que una de les joies que vol vendre és la polsera de diamants d’Aldao, la famosa joieria madrilenya. Amb aquesta peça va posar Corinna en una entrevista, en la que va treure a la llum secrets de la seva relació amb Joan Carles. Segons va explicar el president de l’Institut Gemmològic d’Espanya, aquesta polsera podria costaria entre un milió i mig i dos milions de dòlars perquè està muntada en platí amb 10 diamants de talla esmaragda. Costa d’entendre que s’hagi venut per només 170.000 €, llavors.
I d’aquesta peça espectacular, a una altra que l’expert ha relacionat de seguida amb Corinna. Parlem de l’anell que hauria comprat Joan Carles per demanar-li matrimoni, un diamant de vuit quirats que s’hauria valorat, en el seu moment, per més d’un milió d’euros. Ara, però, ella n’hauria aconseguit 280.000 € a canvi.
Corinna Larsen va ser l’amant oficial de Joan Carles de Borbó durant molts anys, però no va ser la primera dona que va ocupar el seu cor mentre humiliava públicament Sofia de Grècia. Ara, l’alemanya vol oblidar aquesta part del seu passat i aprofitar els regals que va fer-li per vendre’ls i guanyar diners. De ben segur que el monarca mai no s’hauria imaginat que li sortiria tan malament la jugada amb la princesa, qui ha demostrat que no vol saber absolutament res d’ell.