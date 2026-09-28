El Piromusical de la Mercè se ha retransmitido a través de TV3 como cada año, pero este año ha tenido un par de novedades importantes. La más evidente, el cambio de localización ahora que las obras de la Avenida Maria Cristina los ha forzado a trasladar toda la pirotecnia a la Playa de la Nova Icària. Este escenario ha perjudicado claramente el espectáculo visual, ya que la realización se hacía más complicada y el resultado no ha sido tan espectacular desde casa. Dulceida se ha estrenado como presentadora de este gran evento, además, una primera vez en la que se han visto muchos nervios y una falta de fluidez que va ligada a la falta de práctica… pero que ha dado alas a muchos televidentes para criticarla con dureza. Eso sí, con un 22,2% de audiencia y 418,000 televidentes de media, el canal público obtiene un buen resultado aunque quede lejos del 30,1% del año pasado.

¿Lo mejor? El repertorio musical que había preparado Josep Montero, líder de Oques Grasses, moderno y quizás demasiado ecléctico por culpa de la aparente falta de coherencia entre los bloques. «¿Cómo pasas de Hans Zimmer a Stromae o de Serrat a Lana del Rey?», se preguntan algunos. Ahora bien, ha habido una presencia de música en catalán mucho más elevada que en las anteriores ocasiones y eso se ha aplaudido mucho. Sí que algunos encuentran que se han escuchado en exceso las canciones de Oques, con cuatro ni más ni menos, lo que se ha sumado a la publicidad insistente que ha hecho Dulceida a lo largo de sus minutos de texto. Es el grupo del año, con los cuatro conciertos que ofrecerá en el Estadio Olímpico Lluís Companys, pero ha habido gente que encuentra que quizás ha sido un poco exagerado.

Dulceida ha fet de presentadora del Piromusical de la Mercè a TV3

La realització de TV3 tampoc no ha acabat de convèncer als teleespectadors | 3Cat

Críticas a Dulceida como presentadora del Piromusical de la Mercè

Vamos por partes, sin embargo. Como decíamos, este ha sido un Piromusical que ha quedado bastante deslucido desde la playa por culpa de una realización justa que no ha ayudado. A través de las redes sociales ha habido un gran clamor en contra de la organización de este gran final de las Fiestas de la Mercè, con tuits realmente críticos: «Es el peor piromusical de los últimos 150 años«, «El lugar no acompaña, la realización es lamentable, Dulceida presentando…«, «Parece una broma de buen gusto todo esto«, «Qué tomadura de pelo«, «Qué tabarra monumental» o «Un 0 absoluto» son solo algunos de los comentarios de este estilo que pueden leerse.

Estem d’acord que és el pitjor piromusical dels últims 150 anys? El lloc no acompanya, la realització és lamentable, la Dulceida de presentadora… downgrade total #PiromusicalMerce3Cat — Lluís Click (@LluisClick) September 27, 2026

#piromusical #piromusicalMerce3Cat

Pero quina presa de pel de focs!

Localització la pitjor … mira que hi han escenes de fons millors

Perquè tanta interrupció amb la Dulceida.

Desastre 🫣 — Ricard Cantos (@cantosb_ricard) September 27, 2026

Comparat amb altres anys, el #piromusicalmerce3cat queda deslluït, esperem que l’any que ve es pugui tornar a fer a Montjuic. I la Dulceida de moment força artificial, forçada i poc natural… — A (@a_solefrexas) September 27, 2026

HORRIBLE! El pitjor Piromusical que he vist mai. Indigna la realització, la pirotècnia fora de ritme en molts moments i la presentadora influencer, Dulceida, que no sap ni vocalitzar…

Pobre Barcelona i pobres tots nosaltres. Quina llàstima, tot plegat.#PiromusicalMercè3Cat pic.twitter.com/m2A4G8adqv — Cesc Núñez (@cescgalietti) September 27, 2026

Igual que vaig treure'm el barret per la realització del cap d'any o els focs de la Sagrada Família… El #piromusicalmercè3cat fa moltíssima pena.



Enfoquen l'aigua… la càmera es mou moltíssim, no llueix res… queda tot descentrat…



Penós — Ot Ebner (@Guspiranoi) September 27, 2026

Dulceida, con un vestido de escamas doradas, ha sido la protagonista indiscutible de esta emisión. Se la ha visto forzada, poco natural y ortopédica sin saber disimular que estaba leyendo. No es culpa suya, pero, ella siempre ha trabajado de influencer y no ha hecho de periodista profesional aunque ahora la hayan contratado para ponerse al frente de La gran cita. Y esta falta de práctica se ha notado, también, cuando ha esperado poco tiempo para hablar después de la primera intervención… y el micrófono abierto la ha dejado en evidencia. Y es que los televidentes han podido escuchar perfectamente su grito de «Argh argh» justo antes del primer petardo. Evidentemente, esto ha dado mucho juego… y las críticas se iban multiplicando por segundos.

«Los grititos de Dulceida«, «Uy el micro abierto de Dulceida«, «Buen grito, Dulceida«, «Argh Argh«, «¿También habéis oído a Dulceida gritar al acabar?» o «Lo mejor de la presentación que ha hecho Dulceida ha sido cuando pensaba que ya no la escuchaba nadie» son algunos ejemplos.

Dulceida s’estrena de puta mare al piromusical.

Arrrrrggghhh Arrrrgggghhhh — Gerry Gené (@gerry_ggene) September 27, 2026

Perquè ha cridat Dulceida?#PiromusicalMercè3Cat — Gabriel Roche (@Gabriel3xz) September 27, 2026

¿Qué audiencia obtiene Ramon Pellicer en el estreno del nuevo programa?

Ramon Pellicer tenía todo un reto, por su parte, estrenar su nuevo programa en TV3 justo después de la emisión del Piromusical. Este domingo era el gran día de Vèrtex, un formato en el que el periodista profundizará en temas de actualidad de la semana con la ayuda de pequeños reportajes y una mesa de análisis. No han gustado mucho, en general, los temas que ha escogido para este estreno: la nueva jefa de los Mossos y la entrevista a amigos de Isak Andic. En las redes hemos leído muchos comentarios que critican el enfoque, el tono y las estadísticas que han querido mostrar sobre la criminalidad en Cataluña. El plató, con aires retro, y que hayan entrado in media res sin mucha introducción no ayuda… Y eso que TV3 ha protegido el programa y no han emitido publicidad para evitar una fuga de televidentes.

La audiencia media que ha conseguido ha sido de un 10,3%, con 133,000 personas tras la pantalla. No es una mala cifra, pero tampoco buenísima teniendo en cuenta que el Piromusical le había dejado un escenario muy bueno. Eso sí, ha tenido un gran hándicap y ha sido que empezara más tarde y que la emisión coincidiera con el comienzo de la gran película de TVE, Gladiator 2, que les ha hecho perder el liderazgo (ellos firman el 14,5% de share).

🗣️ Josep Crehueras: “Isak Andic era una persona molt familiar.”



El president del Grup Planeta i d’Atresmedia era amic íntim del fundador de Mango.#Vèrtex3Cat



▶️ https://t.co/Awztsr1hMN pic.twitter.com/SJF2HB88Lo — 3Cat (@som3cat) September 27, 2026

Ramon Pellicer estrena programa parlant d’Isak Andic | TV3

En conjunto, una noche agridulce para TV3 que seguramente no ha conseguido los resultados que esperaba y que ha recibido más críticas de lo habitual.