Dulceida y Alba Paul volverán a darse el «sí, quiero» ahora que se celebran 10 años de su matrimonio. De la Cala Morisca de Sitges que eligieron entonces, a hacerlo en un rincón de su querida Costa Brava donde pasan parte del verano. Hasta ahora, las influencers habían querido mantener en secreto absolutamente todo lo relacionado con esta segunda boda. Sin embargo, acaba de filtrarse cuándo y dónde celebrarán la ceremonia y eso les ha arruinado la sorpresa. Los más curiosos están de enhorabuena, pues, ya que Dulceida ha confirmado que la información es cierta y ha dado aún más detalles.

¿Cuándo se volverán a casar, entonces? El primer titular: Dulceida y Alba Paul han elegido el 11 de septiembre, la Diada Nacional de Cataluña, para su segundo matrimonio. ¿Y el lugar? Pues aquí hay aún más cotilleo, teniendo en cuenta que las casualidades han querido que eligieran exactamente la misma finca donde se casó Susanna Griso el pasado mes de julio. Nos referimos al Hostal La Gavina, un cinco estrellas en S’Agaró con vistas al mar, piscinas, jardines preciosos, SPA, pistas de tenis… y todo el lujo, privacidad -y discreción- imaginable.

Todos los detalles de la segunda boda de Dulceida y Alba Paul

Dulceida ha permitido a sus seguidores que le hicieran todas las preguntas que quisieran y, evidentemente, el tema estrella ha sido este del segundo matrimonio. ¿Qué ha adelantado, por el momento? Pues que está «de los nervios» porque queda muy poco y por qué han elegido este día: «El día 10 hacemos 10 años de casadas, así que la fecha tenía que ser sí o sí el 11 o el 12 de septiembre». Como no podía ser de otra manera, sus fans podrán meter las narices en la ceremonia porque han decidido que grabarán «un pedazo de vídeo» en formato película que publicarán en su canal de Youtube en abierto.

Además, Aria, su hija de casi 2 años, tendrá un papel importante. Hace 10 años, su sobrina Aina llevó sus anillos y el viernes lo volverá a hacer, pero con la pequeña Aria de la mano: “Será uno de los momentos más bonitos de la ceremonia. Me lo imagino y ya lloro”, ha dicho Dulceida.

La influencer da detalles de la segunda boda con Alba Paul | Instagram

¿Qué papel tendrá la hija en la boda? | Instagram

De la otra ceremonia supimos muchas cosas y vimos mil fotos. ¿Esta se parecerá o han querido cambiar? Dice que será un enlace “único” y que, a pesar de que habrá cosas similares, esta será una ceremonia más íntima. Habrá “mucho jäger”, ha adelantado, dejando claro que fiesta y alcohol habrá todo lo que quieran.

Y otro titular, que la maestra de ceremonias será un personaje famoso. En 2016, fueron Javier Calvo y Carlos Sadness quienes las casaron en la playa. Ahora, en cambio, han elegido a Nagore Robles como conductora de la ceremonia. La tertuliana de televisión está muy unida a ellas desde hace tiempo y, teniendo en cuenta su experiencia hablando en público, han creído que es la persona ideal para un momento tan y tan especial.

Dulceida y Alba Paul han preparado todo un espectáculo para la segunda boda | Instagram

Nagore será la maestra de ceremonias | Instagram

Hay ganas de boda, de ver los vestidos de las novias y también de todos los famosos a los que habrán invitado. La expectación es máxima, eso queda claro, de la misma manera que también lo es que ellas lo mostrarán todo, todo y todo. El viaje de novios será corto, ya que el próximo 16 de septiembre comienzan las grabaciones de la segunda edición de La gran cita que presenta Dulceida en 3Cat. Con el dinero que tienen, sin embargo, seguro que encuentran otro momento para irse bien lejos a un destino paradisíaco.