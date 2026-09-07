Dulceida i Alba Paul tornaran a donar-se el “sí, vull” ara que se celebren 10 anys del seu matrimoni. De la Cala Morisca de Sitges que van triar llavors, a fer-ho en un racó de la seva estimada Costa Brava on passen part de l’estiu. Fins ara, les influencers havien volgut mantenir en secret absolutament tot el que tingués a veure amb aquesta reboda. No obstant això, acaba de filtrar-se quan i on celebraran la cerimònia i això els ha espatllat la sorpresa. Els més tafaners estan d’enhorabona, per això, ja que Dulceida ha confirmat que la informació és certa i n’ha donat encara més detalls.
Quan es tornaran a casar, llavors? El primer titular: Dulceida i Alba Paul han triat l’11 de setembre, la Diada Nacional de Catalunya, per al seu segon matrimoni. I el lloc? Doncs aquí hi ha encara més safareig, tenint en compte que les casualitats han volgut que escollissin exactament la mateixa finca on va casar-se Susanna Griso el passat mes de juliol. Ens referim a l’Hostal La Gavina, un cinc estrelles a S’Agaró amb vistes al mar, piscines, jardins preciosos, SPA, pistes de tenis… i tot el luxe, privacitat -i discreció- imaginable.
Tots els detalls de la reboda de Dulceida i Alba Paul
Dulceida ha permès als seus seguidors que li fessin totes les preguntes que volguessin i, evidentment, el tema estrella ha estat aquest del segon matrimoni. Què ha avançat, de moment? Doncs que està “dels nervis” perquè queda molt poc i per què han triat aquest dia: “El dia 10 fem 10 anys de casades, així que la data havia de ser sí o sí l’11 o el 12 de setembre”. Com no podia ser d’una altra manera, els seus fans podran ficar el nas a la cerimònia perquè han decidit que gravaran “un pedazo de vídeo” en format pel·lícula que publicaran al seu canal de Youtube en obert.
A més a més, Aria, la seva filla de gairebé 2 anys, tindrà un paper important. Fa 10 anys, la seva neboda Aina va portar els seus anells i divendres ho tornarà a fer, però amb la petita Aria de la mà: “Serà un dels moments més macos de la cerimònia. M’ho imagino i ja ploro”, ha dit Dulceida.
De l’altra cerimònia vam saber moltes coses i vam veure mil fotos. Aquesta s’hi assemblarà o han volgut canviar? Diu que serà un enllaç “únic” i que, malgrat que hi haurà coses similars, aquesta serà una cerimònia més íntima. Hi haurà “molt jäger”, ha avançat, tot deixant clar que festa i alcohol n’hi haurà tota la que vulguin.
I un altre titular, que la mestra de cerimònies serà un personatge famós. El 2016, van ser Javier Calvo i Carlos Sadness qui les van casar a la platja. Ara, en canvi, han triat Nagore Robles com a conductora de la cerimònia. La tertuliana de televisió està molt unida a elles des de fa temps i, tenint en compte la seva experiència parlant en públic, han cregut que és la persona ideal per a un moment tan i tan especial.
Hi ha ganes de boda, de veure els vestits de les núvies i també de tots els famosos als qui hauran convidat. L’expectació és màxima, això queda clar, de la mateixa manera que també ho és que elles ho ensenyaran tot, tot i tot. El viatge de noces serà curt, ja que el pròxim 16 de setembre comencen les gravacions de la segona edició de La gran cita que presenta Dulceida a 3Cat. Amb els diners que tenen, però, segur que troben un altre moment per marxar ben lluny a un destí paradisíac.