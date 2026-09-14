Notícia bomba, i molt bona, per a 3Cat. BBC Studios acaba de comprar-los els drets d’adaptació de La gran cita, el dating show que presenta Dulceida, per tal de distribuir, desenvolupar i produir versions del programa en diferents països. L’acord suposa una fita especialment destacada per a la indústria audiovisual catalana, ja que ens diuen que aquesta és la primera vegada que el grup britànic compra els drets d’un format creat per una cadena d’aquí i desenvolupat originalment en català.
El programa, ideat i produït per Incís TV per a 3Cat, ara tindrà l’oportunitat de provar sort fora de Catalunya. I això pocs mesos després de la seva estrena, ja que cal recordar que La gran cita va arribar a la plataforma el passat 20 d’abril. Que seria un format exitós va veure’s de seguida, per això, ja que en poques setmanes, es va situar entre les estrenes més destacades.
El programa acumula més d’1,5 milions de reproduccions a l’entorn digital de 3Cat i més de 20 milions de reproduccions a les xarxes socials, ni més ni menys. De fet, en menys de tres setmanes, el dating havia assolit 926.000 reproduccions i aquesta suposava una xifra que el situava entre les millors estrenes de la història de 3Cat només per darrere de fenòmens com Bola de Drac, La casa nostra i Tor.
Que ara n’hagin comprat els drets a un grup mediàtic tan i tan potent demostra que la idea ha agradat i que ells també creuen que pot tenir futur i ser encara més explotat. Des de la cadena catalana, precisament, justament aquesta setmana començaran el rodatge de la segona temporada i confien que triomfi encara més que la primera. Tant de bo sentir Dulceida parlant en anglès en aquesta versió anglesa, però ells podran escollir qui posen de presentadora.
BBC Studios vol portar La gran cita arreu del món
L’interès internacional pel programa no és casual. Grans productores i distribuïdores de “més de deu territoris” es van fixar en La gran cita pel seu potencial fora de Catalunya, especialment per la seva proposta “original” dins del gènere dels realities. Finalment, des de la cadena han apostat per BBC Studios, que serà l’encarregada de treballar en el desenvolupament del format i en les seves possibles adaptacions a diferents territoris i audiències.
I el primer gran aparador internacional ja té data, ja que La gran cita serà un dels quatre formats que BBC Studios presentarà a Canes en el marc del MIPCOM 2026 que és un dels principals mercats mundials de continguts audiovisuals. El certamen començarà el 12 d’octubre i la companyia britànica ha inclòs el programa entre les seves principals apostes de la temporada, amb una presentació davant de professionals de la indústria internacional.
Un pas important per a 3Cat
L’operació també reforça l’estratègia de 3Cat per portar les seves produccions més enllà del mercat català. L’acord ha estat impulsat per l’àrea de Negoci de la corporació i busca incrementar la comercialització internacional dels seus continguts, obrir noves vies de negoci i consolidar-se com una creadora de formats amb capacitat per competir en l’escena audiovisual internacional. Així, el que va començar com un original programa de cites en català presentat per Dulceida ara es convertirà en un format amb vocació mundial.