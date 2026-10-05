La precampanya –o campanya de facto– electoral per als comicis al Congrés, avançats al 29 de novembre, ja ha començat. L’anunci del president espanyol comunicant l’avançament dels comicis ha estat el primer acte, sense agafar desprevingut a cap partit polític, llevat d’alguns influents opinadors de Madrid. Però, amb la decisió de Pedro Sánchez de dissoldre les Corts, que deixa en mans de la diputació permanent, avorta dues compareixences amb què es podria ennuegar.
Aquesta setmana, hi havia previstes dues compareixences del govern espanyol força delicades sobre una de les qüestions que ha generat més debat, controvèrsia i malestar polític, la crisi de l’arribada massiva d’immigrants a Ceuta el 30 i 31 de juliol passats. En concret, una compareixença de la ministra de Defensa, Margarita Robles, davant la poderosa Comissió de Control dels Crèdits Destinats a les Despeses Reservades, és a dir, la que es coneix popularment com a Comissió de Secrets Oficials, de la qual ni s’aixeca acta. I, en segon terme, la compareixença que tenia prevista Fernando Grande-Marlaska, ministre de l’Interior, a la comissió del seu ram. Amb la convocatòria electoral, decauen les compareixences.
El CNI, en el rerefons
Robles va demanar comparèixer per explicar, a porta tancada, els avisos que va emetre la intel·ligència espanyola sobre els fets de Ceuta. De fet, la ministra, que no era partidària de la desclassificació dels documents que va dur a terme la Moncloa, va aprofitar la seva compareixença dimarts passat al Congrés per defensar la feina del Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI), en la previsió i la prevenció de la seguretat al voltant de la integritat de l’Estat. En aquest sentit, va fer una rotunda defensa de la tasca dels serveis d’intel·ligència i fa dues setmanes va protagonitzar una visita a la seu del CNI. Però la compareixença ara desconvocada podria haver estat força complicada atès el secret del seu contingut.
Per la seva banda, Marlaska, un dels objectius de les crítiques més viscerals de la dreta espanyola, també havia de passar comptes a la cambra sobre el paper dels cossos i forces de Seguretat de l’Estat en la crisi de Ceuta. Els avisos dels serveis d’informació dels cossos policials i, a més, de com es va preparar l’estratègia del retorn i de la feblesa del control d’una frontera altament sensible de l’Estat espanyol.
De fet, Marlaska va participar aquest diumenge en l’acte de celebració de la patrona de la Guàrdia Civil a Cadis i davant dels uniformats va insistir en el seu missatge: “No hi ha solucions instantànies ni fàcils per afrontar el desafiament migratori”. Dijous passat, en la reunió del consell de ministres d’Interior de la UE, Marlaska també va retreure als seus socis “la falta de solidaritat” davant les crisis migratòries perquè “debilita i fragmenta” la Unió.