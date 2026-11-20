Edurne i David de Gea estan separats des de fa mesos, una ruptura que havien aconseguit mantenir lluny dels flaixos de la premsa rosa… fins ara. Les pistes començaven a ser massa evidents i no han pogut evitar que se sàpiga que han decidit emprendre camins separats després de quinze anys junts i una filla en comú. Els rumors sobre una possible crisi sentimental fa setmanes que circulen, però ara les periodistes Laura Fa i Lorena Vázquez han confirmat la notícia i han aportat detalls més concrets sobre el tema que ocupa més pàgines a les revistes del cor últimament.
La ruptura es remuntaria al final de l’estiu i, des de llavors, Edurne estaria travessant un moment personal “complicadíssim“. La crisi és real, ella està “destrossada” i “centrada en la filla“: “Ella està tan malament que no està capacitada per explicar aquesta realitat. En l’última actuació no li sortia ni la veu. Ens diuen que està passant el pitjor moment de la seva vida“, insisteixen. I és que encara estaria acabant d’intentar assimilar una situació “a la que no s’hauria esperat arribar mai”.
David de Gea hauria pres la iniciativa en la ruptura amb Edurne
Les periodistes catalanes també han deixat entreveure que hi ha un episodi “especialment trist” darrere del final de la relació d’Edurne i David de Gea. Pel que han explicat, la cantant s’ha sincerat sobre el tema en un programa de televisió que s’ha gravat, però que no saben si finalment s’emetrà. “Aquest episodi ha pesat moltíssim en tots dos”, deixen anar. Es tractaria d’un tema “molt íntim” i no han volgut parlar-ne obertament, però deixen clar que ajuda molt a dibuixar la situació.
Un altre dels detalls que han compartit és qui hauria pres la decisió de posar fi a la relació: “Sabem que és ell qui ha pres la iniciativa, per això l’Edurne s’ha quedat en aquesta situació“. La distància, el desgast sentimental i aquest episodi dolorós que comenten haurien acabat precipitant una decisió definitiva.
No es tracta d’una simple crisi de parella, diuen, sinó d’una ruptura amb totes les lletres. Estaven vivint separats i això no ha ajudat, sobretot des que el porter es traslladés a Florència.