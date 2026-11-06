Edurne i David De Gea estarien travessant una etapa complicada en la seva relació després de 16 anys junts, una informació que ha sacsejat les revistes del cor aquestes últimes hores. Tot i que cap dels dos no ha confirmat ni desmentit una possible crisi matrimonial, diversos indicis han fet saltar les alarmes i, ara, un discret moviment empresarial del futbolista ha afegit un nou element d’interès a aquesta situació. I és que, pel que ha pogut saber El Español, el porter ha creat una nova societat i és el seu nom l’únic que apareix com a administrador i soci… Cap rastre de la seva dona en aquesta aventura empresarial.
Aquest moviment arriba enmig dels rumors sobre un possible distanciament entre la cantant i el porter de la Fiorentina, com dèiem. La primera a comentar obertament que aquí passa alguna cosa ha estat Marta Riesco, a qui li asseguren que la parella estaria passant per “un moment delicat”. I aquesta informació quadra amb les primeres pistes que podem trobar en els seus respectius perfils d’Instagram, on els més eixerits s’ha adonat que darrerament hi ha hagut un canvi d’actitud molt cridaner a les seves xarxes socials. Des de fa gairebé un mes, tots dos han deixat d’interactuar amb les publicacions de l’altre a Instagram mentre que, fins ara, era molt freqüent que es fessin like i es comentessin totes les publicacions amb icones de cors o missatges tendres.
A aquest silenci digital s’hi afegeixen altres detalls que no han passat desapercebuts, a més a més. S’ha vist l’Edurne públicament sense l’aliança de casada, una joia que havia lluït cada dia des del dia del casament, i també se sap que ha retirat del fons de pantalla del seu telèfon una fotografia en què apareixia amb David de Gea i la filla que tenen en comú. Un altre gest que ha alimentat les especulacions? Quan l’exconcursant d’Operación Triunfo va compartir una fotografia amb la petita acompanyada d’un missatge especialment emotiu: “Tu fas que qualsevol camí valgui la pena”. Aquesta publicació amb la nena, a diferència del que era habitual, no ha rebut cap reacció del futbolista i això ha sobtat molt.
I no podem oblidar el comentari que va escriure una usuària en una publicació del germà d’Edurne, en el qual expressava la seva pena per la “separació” de la parella. Sospitós que el missatge hauria estat eliminat poc després… Malgrat tots aquests indicis, cap dels dos protagonistes no ha fet declaracions sobre el seu estat sentimental.
La història d’amor d’Edurne i David de Gea, molt consolidada fins ara
Edurne i David de Gea es van conèixer el 2010 durant la gravació d’una nadala solidària impulsada per la Fundació Aladina. Ella ja era una artista coneguda després del seu pas per la quarta edició d’Operación Triunfo, mentre que ell començava a consolidar la seva trajectòria com a porter de l’Atlètic de Madrid. La trobada va donar pas a una història d’amor que ha superat diferents etapes i també períodes de distància. I és que el fitxatge del futbolista pel Manchester United va obligar la parella a mantenir una relació a distància, amb viatges constants entre Madrid i Manchester, fins que el 2018 Edurne es va instal·lar al Regne Unit per estar més a prop seu. Anys després, la seva família va créixer amb el naixement de Yanay i el gran pas va arribar l’1 de juliol de 2023, quan tots dos van celebrar el seu casament a Menorca.
Actualment, se sap que la família viu entre Florència i Madrid. De Gea juga a la Fiorentina des de l’agost del 2024, mentre que Edurne continua desenvolupant bona part de la seva activitat professional a Espanya. La cantant travessa, a més, un moment especialment intens en l’àmbit laboral perquè està preparant un nou disc i continua com a coach de La Voz Kids.
Demà mateix, el pròxim 7 de novembre, David de Gea celebrarà el seu aniversari. Fins ara, Edurne sempre aprofitava aquesta data assenyalada per dedicar-li alguna felicitació pública. Si ho fa o prefereix callar, de moment és un misteri. Seria el moment ideal per desmentir els rumors, en cas que siguin infundats, però de moment el silenci dels dos protagonistes manté obertes totes les incògnites sobre el seu futur.