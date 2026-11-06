Edurne y David De Gea estarían atravesando una etapa complicada en su relación después de 16 años juntos, una información que ha sacudido las revistas del corazón estas últimas horas. Aunque ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido una posible crisis matrimonial, varios indicios han hecho saltar las alarmas y, ahora, un discreto movimiento empresarial del futbolista ha añadido un nuevo elemento de interés a esta situación. Y es que, por lo que ha podido saber El Español, el portero ha creado una nueva sociedad y es su nombre el único que aparece como administrador y socio… Ningún rastro de su esposa en esta aventura empresarial.

Este movimiento llega en medio de los rumores sobre un posible distanciamiento entre la cantante y el portero de la Fiorentina, como decíamos. La primera en comentar abiertamente que aquí pasa algo ha sido Marta Riesco, a quien le aseguran que la pareja estaría pasando por «un momento delicado». Y esta información cuadra con las primeras pistas que podemos encontrar en sus respectivos perfiles de Instagram, donde los más avispados se han dado cuenta de que últimamente ha habido un cambio de actitud muy llamativo en sus redes sociales. Desde hace casi un mes, ambos han dejado de interactuar con las publicaciones del otro en Instagram mientras que, hasta ahora, era muy frecuente que se hicieran like y se comentaran todas las publicaciones con iconos de corazones o mensajes tiernos.

A este silencio digital se le suman otros detalles que no han pasado desapercibidos, además. Se ha visto a Edurne públicamente sin la alianza de casada, una joya que había lucido cada día desde el día de la boda, y también se sabe que ha retirado del fondo de pantalla de su teléfono una fotografía en la que aparecía con David de Gea y la hija que tienen en común. ¿Otro gesto que ha alimentado las especulaciones? Cuando la exconcursante de Operación Triunfo compartió una fotografía con la pequeña acompañada de un mensaje especialmente emotivo: «Tú haces que cualquier camino valga la pena». Esta publicación con la niña, a diferencia de lo que era habitual, no ha recibido ninguna reacción del futbolista y eso ha sorprendido mucho.

Edurne y David De Gea estarían atravesando un mal momento | Europa Press

Y no podemos olvidar el comentario que escribió una usuaria en una publicación del hermano de Edurne, en el cual expresaba su pena por la «separación» de la pareja. Sospechoso que el mensaje habría sido eliminado poco después… A pesar de todos estos indicios, ninguno de los dos protagonistas ha hecho declaraciones sobre su estado sentimental.

La historia de amor de Edurne y David de Gea, muy consolidada hasta ahora

Edurne y David de Gea se conocieron en 2010 durante la grabación de un villancico solidario impulsado por la Fundación Aladina. Ella ya era una artista conocida tras su paso por la cuarta edición de Operación Triunfo, mientras que él comenzaba a consolidar su trayectoria como portero del Atlético de Madrid. El encuentro dio paso a una historia de amor que ha superado diferentes etapas y también períodos de distancia. Y es que el fichaje del futbolista por el Manchester United obligó a la pareja a mantener una relación a distancia, con viajes constantes entre Madrid y Manchester, hasta que en 2018 Edurne se instaló en el Reino Unido para estar más cerca de él. Años después, su familia creció con el nacimiento de Yanay y el gran paso llegó el 1 de julio de 2023, cuando ambos celebraron su boda en Menorca.

Actualmente, se sabe que la familia vive entre Florencia y Madrid. De Gea juega en la Fiorentina desde agosto de 2024, mientras que Edurne continúa desarrollando buena parte de su actividad profesional en España. La cantante atraviesa, además, un momento especialmente intenso en el ámbito laboral porque está preparando un nuevo disco y continúa como coach de La Voz Kids.

Mañana mismo, el próximo 7 de noviembre, David de Gea celebrará su cumpleaños. Hasta ahora, Edurne siempre aprovechaba esta fecha señalada para dedicarle alguna felicitación pública. Si lo hace o prefiere callar, de momento es un misterio. Sería el momento ideal para desmentir los rumores, en caso de que sean infundados, pero de momento el silencio de los dos protagonistas mantiene abiertas todas las incógnitas sobre su futuro.