David Bustamante ha mirado hacia atrás para recordar una de las etapas que le cambiaron la vida para siempre. Veinticinco años después del fenómeno televisivo que representó la primera edición de Operación Triunfo, el cantante cántabro ha recuperado algunas de las vivencias más sorprendentes de esa aventura. Lo ha hecho en el pódcast Poco se habla, presentado por Xuso Jones y Ana Brito, donde ha hablado sin tapujos del impacto que supuso pasar de ser un joven de San Vicente de la Barquera que trabajaba en la construcción a convertirse en uno de los artistas más populares del país.

“Salíamos a la calle y había veinte mil personas siguiéndote… y no era en un concierto”, ha recordado. La locura que se generó alrededor de los concursantes llegó hasta el punto de que las ciudades “se detenían” cuando pasaban: “Y, mientras tanto, yo pidiendo a mi madre que me recargara el móvil porque no tenía saldo”, recuerda entre risas.

El cantante ha reconocido que todo le parecía completamente surrealista: «Entré siendo el Titín de San Vicente de la Barquera, y al cabo de dos meses y medio, había diez mil personas con camisetas con mi cara en mi tierra”, ha explicado. “No tenía ningún sentido, no había manera de entenderlo… por eso hizo falta trabajar psicológicamente”, ha añadido David Bustamante con la mano en el corazón. Y es que incluso viajaban en un avión privado vinculado al programa, una muestra de hasta qué punto había cambiado su vida en muy poco tiempo.

¿Qué ha explicado David Bustamante sobre sus finanzas? | Instagram

¿En qué gastó David Bustamante el primer dinero que ganó en OT?

Uno de los momentos más emotivos de la conversación ha llegado cuando David Bustamante ha hablado de cómo gestionó los primeros ingresos importantes que consiguió gracias a su carrera musical. Acostumbrado a trabajar como albañil en su pueblo, el cambio económico fue especialmente impactante: «Ganaba más dinero en una noche que en un año”, ha recordado.

Aun así, tenía muy claro qué quería hacer con el dinero. Su prioridad no era comprarse ningún capricho ni disfrutar personalmente de la nueva situación económica, sino mejorar la vida de sus padres: «Mi verdadera riqueza y mi verdadero éxito es ver la calidad de vida que tiene mi familia”, ha asegurado.

De hecho, cuando empezó a ganar dinero con la música, tomó una decisión que les cambió la vida: «Le dije a mi padre que se había acabado, que ya no trabajaría más”. “Les compré un chalet impresionante con piscina y unas cuantas hectáreas a mis padres, que lo han podido disfrutar durante muchos años”, ha revelado.

El cantante se sincera sobre la relación con los compañeros de edición | Instagram

Su opinión sobre el controvertido contrato de OT

Durante la conversación, David Bustamante también ha abordado una de las cuestiones que más debate ha generado alrededor de la primera edición de Operación Triunfo: las condiciones contractuales que tuvieron que aceptar los concursantes. Con motivo de los 25 años del programa, el funcionamiento de ese contrato y los posibles beneficios que obtuvieron los participantes han vuelto a situarse en el centro de la conversación pública.

El cantante ha recordado que, cuando los ficharon, había personas de su entorno que no entendían muy bien qué estaban firmando: «Recuerdo gente que leía el polémico contrato y me preguntaba qué estaban haciendo, porque no nos quedaríamos con menos dinero del que teníamos”, ha destacado. Él, sin embargo, tenía claro que esa era una oportunidad que no podía dejar escapar, aunque en ese momento no supiese exactamente hacia dónde le llevaría. Sobre si las condiciones podrían haber sido más favorables para los participantes, Bustamante no lo ha negado: “¿Que el contrato podría haber sido más justo? Pues seguramente”.

Aun así, ha querido poner en contexto el papel que tuvo el programa en su trayectoria profesional y personal: «A mí me cambió la vida totalmente. Nos dieron una oportunidad que nos cambió la vida porque yo nunca había ganado tanto dinero”, ha defendido. También ha recordado que esa situación económica extraordinaria fue temporal y que no considera que los concursantes quedasen atados al programa para siempre. “Fue algo momentáneo. Además, no hemos sido esclavos de ellos toda la vida”, ha añadido.

En este sentido, Bustamante ha reivindicado la importancia de reconocer el papel que tuvo Operación Triunfo en su futuro: «Debemos ser justos: ellos me empujaron y, sin aquello, seguramente todavía estaría en la obra con mis primos”, ha reconocido.