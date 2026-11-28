Si estabas esperando el momento perfecto para dar el salto a las grandes dimensiones en tu salón, mañana es el día. Carrefour ha anunciado un movimiento agresivo en su catálogo de tecnología lanzando la Toshiba QLED de 65 pulgadas a un precio que parece un error de etiquetado: tan solo 424 euros. Se trata de su mínimo histórico para un modelo que suele rondar cifras mucho más elevadas.

En Gema sabemos que no todas las ofertas valen la pena, pero esta combina tamaño, tecnología de imagen avanzada y un precio que difícilmente volveremos a ver este año. (Sí, nosotros también estamos midiendo ya el hueco en la pared porque esto volará de las estanterías en cuestión de minutos).

Tecnología QLED y 4K: Cine en casa por menos de 450 euros

Lo que hace especial este televisor no es solo su imponente tamaño de 65 pulgadas, sino su panel con tecnología QLED. A diferencia de los LED convencionales, los puntos cuánticos ofrecen colores mucho más vibrantes, negros más profundos y un brillo que hace que el contenido en HDR luzca espectacular. Es la opción ideal para quienes devoran series en plataformas de streaming o disfrutan de eventos deportivos con la máxima fidelidad.

Además de su resolución 4K, este modelo de Toshiba integra tecnologías como Dolby Vision y Dolby Atmos. Esto significa que no solo tendrás una imagen de cine, sino que el sonido envolvente te meterá de lleno en la acción. Encontrar estas especificaciones en este rango de precio es, sencillamente, una anomalía del mercado que hay que aprovechar.

Debes saber que el stock será muy limitado. Carrefour suele lanzar estas promociones «estrella» para atraer tráfico a sus tiendas y web, por lo que la rapidez será tu mejor aliada si quieres estrenar televisor esta misma semana.

Smart TV con todo lo necesario

La experiencia de usuario está garantizada gracias a su sistema de Smart TV, que permite acceso directo a Netflix, YouTube, Prime Video y Disney+. Además, es compatible con asistentes de voz como Alexa, lo que te permite cambiar de canal o subir el volumen sin tener que buscar el mando entre los cojines del sofá.

En cuanto a conectividad, viene equipada con múltiples puertos HDMI y USB para que puedas conectar tu consola de última generación, barras de sonido o discos duros externos sin problemas. Es un televisor equilibrado que no renuncia a nada a pesar de su precio «low cost».

Un tip de Gema: si la vas a comprar online, asegúrate de tener tu cuenta de Carrefour lista y los datos de pago guardados. Mañana a primera hora la web puede experimentar una alta demanda y cada segundo cuenta.

¿Por qué es la compra maestra de la semana?

Normalmente, para conseguir un televisor QLED de este tamaño, tendrías que desembolsar entre 600 y 800 euros. El hecho de que mañana esté disponible por 424 euros la convierte automáticamente en la compra maestra para cualquier hogar. Es el equilibrio perfecto entre presupuesto ajustado y prestaciones de gama media-alta.

Ya sea para disfrutar de tus videojuegos favoritos a gran escala o para convertir tu salón en una sala de cine privada, este Toshiba es la respuesta. No es frecuente ver a los gigantes del retail como Carrefour arriesgar tanto con un precio, lo que indica que quieren liquidar stock de forma inmediata.

Prepara la tarjeta y estate atento, porque mañana se libra una batalla por la mejor oferta tecnológica del mes.

¿Te gustaría que te avisara tan pronto como la oferta esté activa o prefieres que te busque otros modelos de 65 pulgadas para comparar antes de decidirte?