Si estaves esperant el moment perfecte per fer el salt a les grans dimensions al teu saló, demà és el dia. Carrefour ha anunciat un moviment agressiu al seu catàleg de tecnologia llançant la Toshiba QLED de 65 polzades a un preu que sembla un error de marcatge: tan sols 424 euros. Es tracta del seu mínim històric per a un model que sol rondar xifres molt més elevades.
A la Gema sabem que no totes les ofertes valen la pena, però aquesta combina mida, tecnologia d’imatge avançada i un preu que difícilment tornarem a veure aquest any. (Sí, nosaltres també estem mesurant ja el buit a la paret perquè això volarà de les estanteries en qüestió de minuts).
Tecnologia QLED i 4K: Cinema a casa per menys de 450 euros
El que fa especial aquesta televisió no és només la seva imponent mida de 65 polzades, sinó el seu panell amb tecnologia QLED. A diferència dels LED convencionals, els punts quàntics ofereixen colors molt més vibrants, negres més profunds i una brillantor que fa que el contingut en HDR llueixi espectacular. És l’opció ideal per als qui devoren sèries en plataformes de streaming o gaudeixen d’esdeveniments esportius amb la màxima fidelitat.
A més de la seva resolució 4K, aquest model de Toshiba integra tecnologies com Dolby Vision i Dolby Atmos. Això significa que no només tindràs una imatge de cinema, sinó que el so envoltant et ficarà de ple en l’acció. Trobar aquestes especificacions en aquest rang de preu és, senzillament, una anomalia del mercat que cal aprofitar.
Has de saber que l’estoc serà molt limitat. Carrefour sol llançar aquestes promocions “estrella” per atraure trànsit a les seves botigues i web, per la qual cosa la rapidesa serà la teva millor aliada si vols estrenar televisió aquesta mateixa setmana.
Smart TV amb tot el necessari
L’experiència d’usuari està garantida gràcies al seu sistema de Smart TV, que permet accés directe a Netflix, YouTube, Prime Video i Disney+. A més, és compatible amb assistents de veu com Alexa, cosa que et permet canviar de canal o pujar el volum sense haver de buscar el comandament entre els coixins del sofà.
Pel que fa a connectivitat, ve equipada amb múltiples ports HDMI i USB perquè puguis connectar la teva consola d’última generació, barres de so o discs durs externs sense problemes. És una televisió equilibrada que no renuncia a res malgrat el seu preu “low cost”.
Un tip de la Gema: si la compraràs online, assegura’t de tenir el teu compte de Carrefour llistat i les dades de pagament guardades. Demà a primera hora la web pot experimentar una alta demanda i cada segon compta.
Per què és la compra mestra de la setmana?
Normalment, per aconseguir una televisió QLED d’aquesta mida, hauries de desemborsar entre 600 i 800 euros. El fet que demà estigui disponible per 424 euros la converteix automàticament en la compra mestra per a qualsevol llar. És l’equilibri perfecte entre pressupost ajustat i prestacions de gamma mitjana-alta.
Ja sigui per gaudir dels teus videojocs preferits a gran escala o per convertir el teu saló en una sala de cinema privada, aquesta Toshiba és la resposta. No és freqüent veure els gegants del retail com Carrefour arriscar tant amb un preu, cosa que indica que volen liquidar estoc de forma immediata.
Prepara la targeta i estigues atent, perquè demà es lliura una batalla per la millor oferta tecnològica del mes.
Et agradaria que t’avisés tan bon punt l’oferta estigui activa o prefereixes que et busqui altres models de 65 polzades per comparar abans de decidir-te?