Arriba a Mercadona el calendari d’Advent més viral del Nadal: disponible per 1,85 euros i amb 24 sorpreses de xocolata

Amb l’arribada del fred i els llums ja encesos als carrers, les nostres ganes de Nadal es disparen per complet. És aquest moment de l’any en què busquem petits detalls que ens alegrin el dia a dia sense que el nostre compte corrent en pateixi les conseqüències.
La solució més dolça i econòmica per a la teva llar
Si hi ha una cosa que no pot faltar al nostre saló durant el mes de desembre, és un bon calendari d’Advent.
Mercadona ha tornat a escoltar-nos i acaba de llançar la seva opció més low-cost i imprescindible, que ja està volant de les prestatgeries.
Es tracta d’un producte que costa només 1,85 euros, una xifra que el converteix en la ganga definitiva de la temporada.
És la solució ideal per a les que busquem mantenir la tradició del compte enrere sense gastar les fortunes que costen les versions de luxe.
Disseny i detalls tècnics d’aquest must-have
Aquest calendari està fabricat amb un cartró resistent i presenta unes il·lustracions precioses que encaixen en qualsevol racó.
Podem triar entre dos dissenys diferents: un amb una escena familiar al costat de l’arbre i un altre més hivernal amb un ninot de neu.
A l’interior, ens esperen 24 xocolatines de xocolata amb llet, amb un pes total de 65 grams de pur plaer.
Cada finestreta amaga una figura temàtica distinta, fet que fa que cada matí de desembre sigui un moment especial per a nosaltres o per als més petits.
ADVERTÈNCIA: A causa del seu preu tan baix, moltes clientes se n’estan emportant diverses unitats alhora, per la qual cosa l’estoc sol esgotar-se ràpidament a les botigues físiques.
Com combinar la teva taula nadalenca: el toc expert
A nosaltres ens encanta cuidar cada detall, i aquest calendari combina de meravella si el col·loquem a prop dels centres de taula de Zara Home.
Pots crear un racó màgic utilitzant una safata de fusta i algunes espelmes aromàtiques que potenciïn aquest esperit acollidor que tant ens agrada.
D’aquesta manera, un producte de menys de dos euros es converteix en una peça decorativa més del nostre fons d’armari nadalenc.
Així s’evita que la decoració sembli descuidada, aportant un toc de calidesa i tradició a baix cost.
Plats preparats: l’altra joia de la corona de Juan Roig
Però a Mercadona no tot és dolç; també han pensat a facilitar-nos la vida durant els sopars més importants.
Ja han habilitat la secció de “A punt per menjar” perquè puguem encarregar plats principals com espatlla de xai o porcell d’una peça.
Per tant, si vols oblidar-te de passar hores a la cuina, aquesta és la teva oportunitat de gaudir de la festa de debò.
- Apropa’t a la teva secció de plats preparats abans del 20 de desembre per a la Nit de Nadal.
- Tria entre canapès, galtes guisades o el seu famós porcell rostit.
- Recull la teva comanda el dia indicat i gaudeix de temps de qualitat amb els teus.
Un preu imbatible davant la competència
Al cap i a la fi, l’important és gaudir dels petits plaers, i aquest calendari és l’opció més econòmica en comparació amb alternatives de marques de luxe que superen els 20 euros.
És una ganga que ens permet tenir un detall amb amigues o familiars sense desajustar el pressupost dels regals de Reis.
El nostre consell és que no esperis a l’últim moment, perquè aquestes caixes de xocolata són de les que “volen” tan bon punt arriba el cap de setmana.
Corre al teu Mercadona més proper i busca al passatís dels torrons; és allà on se sol amagar aquest tresor nadalenc que ens té enamorades.
Demà mateix podries estar obrint la teva primera finestra, així que no deixis per a més tard el que et farà il·lusió avui mateix.