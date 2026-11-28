Ho ha tornat a fer. Quan encara estem traient l’abric de l’armari, Zara ha decidit que no pot esperar més. La firma gallega acaba de llançar un avançament de la seva col·lecció primavera-estiu 2026 i, sincerament, ens ha deixat sense paraules.
No són només vestits; són les peces clau que salvaran els teus propers sopars amb amigues. Dissenys pensats per estrenar avui mateix amb unes botes altes i seguir portant fins al mes d’agost.
L’estratègia és clara: enginyeria de la interrupció en estat pur. Zara sap que estem desitjant llum i color, i ens ho serveix en una safata de plata amb cinc tendències que vénen trepitjant molt fort.
Les 5 tendències que dicten sentència
Oblida’t de les mitges tintes. Aquest 2026 es mou entre la nostàlgia i la sofisticació més absoluta. La primera gran aposta és el boho romàntic, però amb un gir molt més polit i elegant del que recordàvem.
Seguim amb l’estil llencer, que aquest any es torna més sexy que mai en tons terra i xocolates. És aquesta peça que et poses quan vols anar espectacular sense que sembli que t’has esforçat massa (el famós “luxe silenciós”).
Però si hi ha una cosa que defineix el segell espanyol a la nova col·lecció són els llunars. Apareixen en vestits amb volants que criden primavera i que ja s’han convertit en l’objecte de desig de les que més en saben de moda.
Dada important: També tornen les siluetes vintage dels anys 40 i el color blau com el gran protagonista cromàtic de la temporada. És el to que afavoreix a totes i que rejoveneix a l’instant qualsevol look de nit.
El vestit estrella que ja té llista d’espera
Entre totes les novetats, hi ha un disseny que destaca per sobre de la resta: el vestit boho de llunars amb volants. Té un preu de 49,95 € i és, probablement, la compra més intel·ligent que pots fer aquest mes.
Per què? Perquè és versàtil. Amb una americana i botins és el look d’oficina perfecte que es transforma en el de sopar tan bon punt tanques el portàtil. La seva caiguda i el moviment dels volants fan que sigui impossible passar desapercebuda.
A més, Zara ha recuperat l’estil ‘Ad lib’ i els dissenys retro prisats en colors clars. Són propostes que hem vist en passarel·les de luxe com Zimmerman o Carolina Herrera, però posades al teu abast per molt menys.
Com portar-los ara sense morir de fred
Sé el que estàs pensant: “Gema, fa fred per anar de primavera”. I tens raó, però el truc de les expertes és la superposició estratègica. Aquests vestits funcionen de meravella amb jerseis de punt fi per sota o abrics XL de llana.
Unes botes per sobre del genoll i la teva bossa preferida són suficients perquè el look de sopar amb amigues estigui servit des del febrer fins que comenci l’estiu. No esperis que surti el sol, perquè per llavors, aquests vestits hauran volat dels penjadors.
Truc de la Gema: Fixa’t en els detalls de les mànigues. Els dissenys amb màniga llarga estan sent els primers a esgotar-se perquè solucionen el dilema de què posar-se a sobre quan refresca a la nit.
La urgència de la nova col·lecció
La velocitat a la qual s’estan venent aquestes peces no és normal. Alguns dissenys han penjat el cartell de ‘Coming soon’ en menys de cinc hores des del seu llançament. És la bogeria de la nova temporada que s’avança per donar-nos aquesta dosi de dopamina que necessitem.
Si tens un sopar especial al calendari, aquest és el moment d’invertir en tendència. Demà serà tard i l’algoritme de Zara no perdona les indecises.
T’atreveixes ja amb els llunars o ets més de l’equip llencer minimalista?
Al cap i a la fi, la moda és actitud, i estrenar primavera en ple hivern és la millor manera de dir que tu marques el ritme.
Ens veiem a la cua de la caixa (o amb el carret online ple), abans que s’exhaureixi tot.