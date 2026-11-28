Lo ha vuelto a hacer. Cuando aún estamos sacando el abrigo del armario, Zara ha decidido que no puede esperar más. La firma gallega acaba de lanzar un adelanto de su colección primavera-verano 2026 y, sinceramente, nos ha dejado sin palabras.

No son solo vestidos; son las piezas clave que salvarán tus próximas cenas con amigas. Diseños pensados para estrenar hoy mismo con unas botas altas y seguir llevando hasta el mes de agosto.

La estrategia es clara: ingeniería de la interrupción en estado puro. Zara sabe que estamos deseando luz y color, y nos lo sirve en bandeja de plata con cinco tendencias que vienen pisando muy fuerte.

Las 5 tendencias que dictan sentencia

Olvídate de las medias tintas. Este 2026 se mueve entre la nostalgia y la sofisticación más absoluta. La primera gran apuesta es el boho romántico, pero con un giro mucho más pulido y elegante de lo que recordábamos.

Seguimos con el estilo lencero, que este año se vuelve más sexy que nunca en tonos tierra y chocolates. Es esa pieza que te pones cuando quieres ir espectacular sin que parezca que te has esforzado demasiado (el famoso «lujo silencioso»).

Pero si hay algo que define el sello español en la nueva colección son los lunares. Aparecen en vestidos con volantes que gritan primavera y que ya se han convertido en el objeto de deseo de las que más saben de moda.

Dato importante: También vuelven las siluetas vintage de los años 40 y el color azul como el gran protagonista cromático de la temporada. Es el tono que favorece a todas y que rejuvenece al instante cualquier look de noche.

El vestido estrella que ya tiene lista de espera

Entre todas las novedades, hay un diseño que destaca por encima del resto: el vestido boho de lunares con volantes. Tiene un precio de 49,95 € y es, probablemente, la compra más inteligente que puedes hacer este mes.

¿Por qué? Porque es versátil. Con una americana y botines es el look de oficina perfecto que se transforma en el de cena tan pronto cierras el portátil. Su caída y el movimiento de los volantes hacen que sea imposible pasar desapercibida.

Además, Zara ha recuperado el estilo ‘Ad lib’ y los diseños retro plisados en colores claros. Son propuestas que hemos visto en pasarelas de lujo como Zimmerman o Carolina Herrera, pero puestas a tu alcance por mucho menos.

Cómo llevarlos ahora sin morir de frío

Sé lo que estás pensando: «Gema, hace frío para ir de primavera». Y tienes razón, pero el truco de las expertas es la superposición estratégica. Estos vestidos funcionan de maravilla con jerséis de punto fino por debajo o abrigos XL de lana.

Unas botas por encima de la rodilla y tu bolso favorito son suficientes para que el look de cena con amigas esté servido desde febrero hasta que comience el verano. No esperes a que salga el sol, porque para entonces, estos vestidos habrán volado de los percheros.

Truco de Gema: Fíjate en los detalles de las mangas. Los diseños con manga larga están siendo los primeros en agotarse porque solucionan el dilema de qué ponerse encima cuando refresca por la noche.

La urgencia de la nueva colección

La velocidad a la que se están vendiendo estas piezas no es normal. Algunos diseños han colgado el cartel de ‘Coming soon’ en menos de cinco horas desde su lanzamiento. Es la locura de la nueva temporada que se adelanta para darnos esa dosis de dopamina que necesitamos.

Si tienes una cena especial en el calendario, este es el momento de invertir en tendencia. Mañana será tarde y el algoritmo de Zara no perdona a las indecisas.

¿Te atreves ya con los lunares o eres más del equipo lencero minimalista?

Al fin y al cabo, la moda es actitud, y estrenar primavera en pleno invierno es la mejor manera de decir que tú marcas el ritmo.

Nos vemos en la cola de la caja (o con el carrito online lleno), antes de que se agote todo.