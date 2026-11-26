El desert de Saqqara acaba de parlar. I el que ha dit ha deixat muts els egiptòlegs més experimentats del planeta.
Oblida tot el que creies saber sobre les dinasties de l’Imperi Antic. El subsol d’Egipte és un gran puzle que sempre es guarda la peça més important per al final. (Sí, nosaltres també pensàvem que ja estava tot excavat). Un equip arqueològic internacional acaba de desenterrar quelcom que desafia la lògica dels manuals d’història.
Parlem d’una càmera funerària intacta. Un espai segellat que ha romàs completament aliè al pas del temps i, el que és més important, a la cobdícia dels saquejadors de tombes durant els últims 4.000 anys.
La troballa s’ha produït a uns 30 quilòmetres al sud del Caire. Les autoritats del Ministeri d’Antiguitats d’Egipte han confirmat que l’enterrament pertany a un alt funcionari de la VI Dinastia, un personatge la influència política del qual podria reescriure les aliances del faraó Pepi I. Els arqueòlegs calculen que els objectes recuperats tenen un valor històric incalculable.
L’excavació va començar de forma rutinària fa tres mesos. Ningú esperava trobar resistència a 12 metres de profunditat, sota una densa capa de blocs de pedra calcària. Va ser en aquest punt exacte on els operaris van topar amb un segell d’argila original que mostrava els jeroglífics de la necròpolis reial intactes.
Dins de la tomba, l’espectacle visual és sobrecollidor. Les parets conserven pintures al fresc amb una vivesa cromàtica que sembla executada ahir mateix. El blau egipci i els pigments ocres brillen sota les llanternes LED com si el temps s’hagués congelat per complet en aquesta estança. El veritable tresor no és l’or, sinó l’estat de conservació de l’aixovar; els arqueòlegs han localitzat desenes d’estatuetes de fusta intactes que mostren escenes de la vida quotidiana del difunt.
El secret que amaga el sarcòfag principal
El centre de totes les mirades se l’emporta un imponent sarcòfag de basalt negre. Les inscripcions exteriors revelen que l’ocupant controlava les rutes comercials cap a l’interior de l’Àfrica. Això demostra que el poder de la cort reial de l’època estava molt més centralitzat del que la ciència defensava fins ara.
Els investigadors ja preparen l’ús de tecnologia no invasiva. Planegen utilitzar escàners de tomografia computada per analitzar l’interior del taüt sense necessitat de trencar les venes de la mòmia. Aquest protocol científic busca protegir els teixits biològics de la descomposició immediata en entrar en contacte amb l’aire modern.
*(Per si t’ho estaves preguntant, l’equip està seguint un control estricte d’humitat per evitar danys)*. L’aire atrapat a la tomba ha estat analitzat prèviament per garantir la seguretat dels restauradors que treballen al pou.
Aquesta descoberta no és un fet aïllat a la zona. Saqqara s’ha convertit en l’epicentre mundial de l’arqueologia durant l’última dècada, atraient inversions milionàries d’universitats de tot el globus que busquen el gran titular del segle.
Sabies que aquesta troballa connecta directament amb les últimes anàlisis d’ADN realitzades a les mòmies del Museu de la Civilització? Els científics creuen ara les dades biològiques per descobrir si aquest alt funcionari compartia llaços de sang amb la pròpia família reial.
La carrera contra rellotge abans de l’estiu
El temps juga en contra de la missió. Les temperatures al desert egipci començaran a fregar els 45 graus a l’ombra en les pròximes setmanes, cosa que dificultarà enormement els treballs d’extracció física de les peces pesades.
El govern egipci ja prepara una gran roda de premsa internacional per mostrar els primers objecter restaurats. Els rumors apunten que aquesta troballa serà la peça estrella del nou Gran Museu Egipci (GEM), l’obertura total del qual continua sumant fites d’expectació mundial.
Has fet bé d’assabentar-te’n avui. Quan les imatges facin la volta al món als informatius de televisió la setmana que ve, tu ja sabràs perfectament què s’amaga sota aquesta sorra mil·lenària. Serà aquest l’inici d’una onada de noves descobertes a la necròpolis?