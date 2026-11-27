Leticia tiene una debilidad por los productos ecológicos, la alimentación consciente y los hábitos saludables… o, al menos, eso se había dicho siempre. Pues bien, ahora esta teoría cobra fuerza porque varios testigos se la han encontrado en BioCultura, en Madrid, donde ha hecho una aparición sorpresa cuando creía que nadie la vería. Allí, ha terminado llenando su particular cesta de la compra con algunos productos bastante curiosos que, evidentemente, la gente se ha apresurado a comentar con la prensa. Y es que, más allá de pasear por los diferentes stands e interesarse por las novedades del sector, la esposa de Felipe de Borbón no se ha ido con las manos vacías.

De vez en cuando, Leticia sorprende con planes que no forman parte de su agenda oficial. Su presencia no estaba anunciada, pero, como era de esperar, no ha pasado desapercibida. Varios asistentes han compartido en redes sociales fotografías con ella y han contado cómo fue el encuentro. Uno de los más entusiasmados ha sido el entrenador Endika Montiel, especialista en alimentación consciente, que ha tenido la oportunidad de reencontrarse con ella un año más. Según ha explicado, Leticia se ha mostrado muy cercana, ha agradecido su labor divulgativa e incluso conocía los problemas que había tenido con su cuenta de Instagram. Lo más curioso de lo que dice, sin embargo, es lo que sabe que ha comprado en esta feria.

Las compras más curiosas y sostenibles de Leticia

Como decíamos, ha sido el propio Endika quien ha revelado qué productos han despertado el interés de la monarca y que han acabado en sus manos. Y la selección es, cuanto menos, curiosa. Entre las adquisiciones hay unas gafas de protección lumínica, pensadas para proteger los ojos de la exposición a determinados tipos de luz. Pero eso no es todo, ya que Leticia también se ha interesado por el colágeno, un suplemento muy popular en las rutinas de bienestar, así como por un desodorante sin aluminio y una pasta de dientes sin flúor.

Cuatro productos que describen bastante bien sus prioridades cuando se trata de cuidarse: desde la salud bucodental hasta la protección ocular, pasando por la cosmética y los complementos alimenticios. Una lista que deja bastante claro que, cuando se trata de hacer la compra, Leticia tiene muy presentes sus hábitos saludables.

La reina también ha visitado el stand de TicSilver, una marca de artesanía que ha compartido su alegría por reencontrarse con ella. Su responsable, Elisabeth Gómez, ha explicado que es el quinto año consecutivo que Leticia se acerca a conocer su trabajo. Una visita que, a pesar de repetirse, sigue siendo muy especial para los pequeños artesanos.

¿Qué compra Leticia cuando cree que nadie la ve? | Europa Press

En definitiva, una tarde de compras bastante diferente de la que podría protagonizar cualquier otra persona. En la cesta de Leticia no han faltado ni el colágeno ni el desodorante sin aluminio, pero tampoco unas gafas de protección lumínica. Una lista de la compra que dice mucho de sus intereses personales más curiosos.