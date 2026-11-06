Pilar Eyre escribe sobre la familia real española desde hace muchos años, una larga trayectoria que le permite afirmar con rotundidad que la prensa no es libre de opinar sobre ellos. Ella misma ha experimentado la censura de primera mano, la que confiesa que aún sufre cuando quiere decir ciertas cosas de Felipe y Letizia. En El matí de Catalunya Ràdio le han dado vía libre para hablar y eso nos ha permitido conocer detalles de una práctica totalmente escandalosa: «Juan Carlos de Borbón tenía un poder mucho más fáctico con los medios de comunicación, eso es verdad. Todos sabíamos qué hacía y no lo podíamos decir… Ahora bien, también es muy potente la censura que hay alrededor de los reyes actuales. Hay muchos medios que te advierten que puedes decir lo que quieras de Juan Carlos y Sofía, pero no de Felipe y Letizia«.

Y la cronista catalana sabe de qué habla, teniendo en cuenta que -casualidad o no- recibe una inspección de Hacienda año tras año desde que publicó un libro sobre la reina emérita: «Este es el gran problema que tenemos quienes nos dedicamos a esto«. A ella, de hecho, le ha llegado que en la Zarzuela la llaman la bestia y la mosca cojonera: «Entiendo que me tengan manía, pero me parece un poco feo que usen esos apelativos». Pues peores les caerá aún, ya que Pilar Eyre acaba de publicar un libro llamado Sucesión en el que da detalles de su relación de pareja.

¿Cómo es realmente el matrimonio? ¿Viven como pareja o cada uno tiene sus relaciones extramatrimoniales como ya hacían Juan Carlos y Sofía? Pilar Eyre es de las que cree que, en realidad, han llegado a un pacto de continuar «trabajando» juntos como reyes pero sin una historia de amor detrás: «Forman un gran equipo de trabajo, llevan 22 años juntos y trabajan bien. Pero sé que ha habido muchas tempestades en esta pareja, ha habido momentos con separación en los cuales ella se fue por su lado. Creo que son únicamente un equipo de trabajo y que cada uno tiene su vida». ¿Un indicativo de quién lleva los pantalones? Que el otro día Letizia fuera la única que se atrevió a decirle a Felipe que se había equivocado en el discurso de condolencias por el accidente de tren de Urda: «Lo miró con cara de indignada, pensando que solo tenía un trabajo y lo había hecho mal».

Ha sorprendido que diga que Felipe es tan «mujeriego» como su padre, ya que no se le conoce -aún- ninguna aventura sentimental. Ella dice que la época más activa llegó antes de casarse con Letizia, cuando tenía una agenda «impresionante» y un book lleno de modelos internacionales: «Es un mujeriego increíble, pero de un estilo mucho más discreto que Juan Carlos«. Letizia estaría muy decepcionada con su matrimonio, un Felipe de quien se enamoró «profundamente» y con quien estaba totalmente convencida de que podían cambiar la institución desde dentro: «Rápidamente se dio cuenta, sin embargo, de que no podría ni siquiera decidir el diseñador de su vestido de novia». Ella, que era ambiciosa y le encantaba su trabajo, tuvo que dejarlo todo y pasó los últimos meses antes del enlace «totalmente deprimida» y «con ganas de mandarlo todo a rodar«.

Los seis meses «más terribles» de Juan Carlos de Borbón

Y no podemos obviar todo lo que explica sobre los seis meses más complicados de Juan Carlos de Borbón: «Los seis meses previos a la abdicación fueron terribles para él«. Los problemas comenzaron el día de la Pascua Militar, cuando Juan Carlos llegó «de resaca» y leyó muy mal el discurso de cada año. Gracias a Pilar Eyre sabemos que había pasado la noche previa en Londres con su amante, Corinna, con quien habría estado bebiendo «mucho» hasta altas horas de la madrugada: «No ayudó que la niebla hiciera que su vuelo se retrasara ocho horas, las que pasó bebiendo más en la zona VIP del aeropuerto». La prensa criticó mucho aquella intervención, en la que se le vio perjudicado y balbuceando mucho, y se empezó a decir que debería abdicar.

Y, a partir de ahí, seis meses negros en los cuales llegó a entrar al despacho de Felipe «gritando como un loco» mientras le decía que se «jodieran» él y «la asturiana» porque no pensaba abdicar nunca. Unos días después entraría llorando mientras le reconocía que lo mejor para la institución era que se apartase… Y lo más fuerte, que según Pilar Eyre lo que más le preocupaba de todo era que Corinna lo dejara cuando abdicase.

El rey Juan Carlos con Felipe durante su abdicación | Casa Real

Juan Carlos de Borbón estaba enamoradísimo de Corinna, hasta el punto que un día reunió a los hijos en un restaurante y les dejó claro que su intención era casarse con ella: «Estaba absolutamente loco de amor por ella y creo que, aún hoy, lo dejaría todo si ella le dijera de volver. Juan Carlos ha llegado a hacer auténticas locuras para continuar con ella, tan fuertes que aún no me las creo«, ha soltado Pilar Eyre en antena. Han sido muchos años haciendo vida de pareja y todo tipo de personajes ilustres pueden dar fe, ya que era ella quien los recibía en las cenas que organizaban en la casa en la que convivían realmente cuando todos creían que continuaba viviendo con Sofía.

Una Pilar Eyre con ganas de hablar que sigue sacando a la luz las intimidades que la familia real no quiere que se conozcan. ¿El siguiente paso? Intentar que hagan una serie sobre uno de sus libros más icónicos, el de La soledad de la reina. Una televisión alemana le ha comprado los derechos y la sorpresa es que Leticia Dolera estaría trabajando en su guion. Si logrará ver la luz o no, dice que lo decidirá la «mano negra» que la persigue.