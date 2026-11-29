Yon González ha decidido iniciar una nueva etapa profesional con un proyecto que va más allá de la interpretación. Después de casi dos décadas frente a las cámaras, en las que se ha consolidado como uno de los rostros más reconocidos de la ficción española, el actor ha dado un paso inesperado y ha puesto en marcha su propia agencia de management artístico.

Se trata de Gonlu Management, una empresa que nace con la voluntad de descubrir nuevos talentos y acompañar a otros intérpretes en el desarrollo de sus carreras. La iniciativa se ha materializado a través de otra sociedad, constituida en Madrid y vinculada directamente al nombre del actor. Después de un primer período en que su pareja figuraba como administradora, ahora él ha asumido la dirección tal como ha sabido Vanitatis.

Ha sido el mismo intérprete quien ha querido compartir la noticia con sus seguidores a través de las redes sociales. Una decisión que, según explica, tiene mucho que ver con todo lo que ha aprendido durante estos años trabajando en la industria audiovisual: «Mis dos décadas de experiencia frente a las cámaras me han permitido desarrollar un conocimiento profundo de la profesión, de los procesos creativos y de las exigencias que acompañan la carrera de un intérprete«, ha asegurado.

Yon González, un actor famós que ha canviat de vida | Europa Press

¿Qué hará ahora Yon González?

Lejos de anunciar una retirada de los escenarios y de los platós, Yon González tiene claro que esta nueva faceta profesional convivirá con sus proyectos como actor. De hecho, afronta este cambio con la intención de aprovechar su experiencia para ayudar a otros profesionales del sector y dar visibilidad a nuevos talentos: «Hoy comienzo una nueva etapa profesional al frente de Gonlu Management, trasladando mi experiencia y visión del sector a la representación artística, con el objetivo de descubrir, impulsar y acompañar el talento desde la proximidad, la confianza y el compromiso profesional», ha anunciado.

También ha reconocido que se trata de una aventura muy personal que le hace especial ilusión. Una manera diferente de continuar vinculado a una profesión que conoce de primera mano y en la que ha conseguido construir una trayectoria destacada. El cambio llega tras una carrera marcada por algunos de los grandes éxitos de la ficción televisiva española. Cabe recordar que Yon González comenzó a trabajar como actor en 2006 con la serie SMS, sin miedo a soñar, pero el salto a la popularidad llegó con El internado. Allí interpretaba a Iván Noiret, un papel que lo convirtió en uno de los actores jóvenes más populares del momento.

Posteriormente protagonizó Gran Hotel junto a Amaia Salamanca, también participó en Bajo sospecha y formó parte del reparto de Las chicas del cable, una de las primeras grandes apuestas de Netflix por la ficción española. Un currículum ambicioso que ha hecho más atractivo en los últimos años, además, ya que ha ampliado horizontes profesionales con proyectos internacionales. Uno de los más destacados fue Velvet, el nuevo imperio, la adaptación estadounidense de la conocida serie española producida por Telemundo. Trabajar en Estados Unidos era uno de sus objetivos profesionales y ha logrado hacer realidad esta aspiración, dice.

Ahora, mientras continúa sumando proyectos delante de las cámaras, Yon González se prepara para explorar una nueva faceta dentro del mundo del espectáculo. Un giro profesional con el que quiere poner su experiencia al servicio de otros actores y ampliar su papel dentro de la industria audiovisual.