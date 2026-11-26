Irene Villa acompaña a su marido en un capítulo desagradable y complicado, ahora que el coach vuelve a luchar contra el cáncer. David Serrato ha sido diagnosticado de un linfoma de no Hodgkin que ya tuvo hace casi 20 años. En aquella ocasión pudo ganar la batalla y ahora confía en poder volver a hacerlo, aunque no son buenas noticias que la enfermedad haya regresado “con más fuerza”. En un escrito que ha publicado en su perfil de Instagram, ha compartido las novedades sobre su estado con unos seguidores que se han volcado en él.

Este miércoles, David Serrato e Irene Villa acudieron al hospital para recoger los resultados de los últimos análisis a los que lo han sometido para ver cómo está avanzando una quimioterapia que ha descrito como “muy dura”. Muy contento, ha compartido las buenas noticias: “Todo va fenomenal”. Eso sí, su cuerpo está sufriendo las consecuencias del tratamiento porque dice que ha adelgazado 17 kg en pocos días. Una pérdida de peso notable y rápida que espera que sea una pequeña anécdota en esta lucha.

Los médicos han puesto nombre a los dolores que comenzó a notar a finales de junio, los que poco a poco han ido mermando su capacidad de afrontar el día a día. Su esposa, Irene Villa, ha querido agradecer los muchos mensajes de cariño que han recibido tanto él como ella: “Los buenos deseos, las oraciones y las maravillosas energías están remando a nuestro favor”.

David Serrato comparte las novedades en la lucha contra el cáncer | Instagram

La empresaria confía en que la pareja podrá acabar curándose como ya hizo en 2007, pero no oculta que ahora están viviendo una situación “mucho más dura y dolorosa”: “No os imagináis lo importante que es vuestro apoyo y cómo lloro cuando leo vuestros mensajes”.

Irene Villa, preocupada por las defensas especialmente bajas del marido

Esta semana ha sido complicada para la pareja, ya que el 48.º aniversario de Irene Villa no lo han podido celebrar como querían por culpa de la situación médica de David. La quimioterapia hematológica está dejándole las defensas “especialmente bajas”, lamenta, y en estos momentos es peligroso incluso que coja un resfriado. Por lo cual, tal como ha explicado ella misma, han optado por estar aislados y con mascarilla.

“La vida nos detuvo con pruebas, esperas e incertidumbre. La enfermedad te da la oportunidad de detenerte, respirar y cultivar el ser y no solo tener o hacer”, dice. La suerte que ha tenido su pareja ha sido llegar a esta enfermedad en buena forma, con una buena alimentación y una óptima salud emocional. Ahora bien, Irene Villa confiesa que ha habido y habrá momentos “muy duros”, y que ha llorado “como ya no recordaba que se podía hacer”.

La coach ha dado las gracias a la investigación que hace posible que haya vida después del cáncer, “pero también durante”. Esta vida es la que estamos intentando optimizar con la mejor mentalidad y actitud posibles porque sabemos que también forman parte del protocolo de curación.