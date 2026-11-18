Irene Villa vuelve a vivir un momento difícil en su vida, ahora porque han diagnosticado cáncer a su esposo después de muchos meses de pruebas médicas. 19 años después de sufrir un linfoma no Hodgkin, este cáncer en la sangre que se origina en los linfocitos se le ha reproducido. Ahora, David Serrato ha iniciado el primer ciclo de quimioterapia y confía en poder superar nuevamente la enfermedad.

Están preocupados, por supuesto, sobre todo porque no esperaban tener que volver a vivir esta situación: «Está siendo bastante duro. Nunca te imaginas que una persona sana, activa y deportiva tendrá una situación así«, ha reconocido la psicóloga. En unas declaraciones exclusivas para El Español, explica que el esposo de 50 años está ingresado en un hospital de Madrid: «A mí nunca me ha frenado nada, pero siento que hay momentos en los que me faltan las fuerzas«. Ha querido agradecer que le estén enviando muchos mensajes de apoyo, lo que necesita en un momento tan complicado.

Esta enfermedad es un tipo de cáncer que afecta al sistema linfático, una parte del sistema inmunitario encargada de defender el cuerpo de las infecciones. Se produce cuando unos glóbulos blancos llamados linfocitos comienzan a multiplicarse de manera descontrolada y se acumulan, principalmente en los ganglios linfáticos, aunque también pueden afectar otros órganos como el bazo, la médula ósea o los pulmones.

El montaje bonito que ha publicado Irene Villa | Instagram

Primeras palabras del esposo de Irene Villa, enfermo de cáncer

En sus respectivos perfiles de Instagram, ambos han compartido mensajes sobre las semanas tan duras que les esperan. David Serrato tiene claro que saldrá del hospital una persona «diferente» a la que es ahora: «Han sido meses de dolores, incertidumbre y pruebas médicas hasta que hemos descubierto que el linfoma que sufrí en 2007 ha vuelto, esta vez con más fuerza«. No está siendo fácil, dice, por culpa del dolor, los miedos y ver sufrir a las personas que ama: «Todo esto es difícil de gestionar».

El hombre ha querido dar las gracias públicamente a su esposa: «Nunca me había sentido tan unido a mi esposa. Su manera de cuidarme, acompañarme, hacerme reír, darme un masaje o, simplemente, sostenerme cuando las fuerzas me fallan nos está llevando a una conexión maravillosa». Han hecho un pacto, dice, intentar no hundirse los dos al mismo tiempo: «Cuando uno caiga, el otro lo sostendrá. No siempre lo conseguimos, pero seguimos aprendiendo«.

Y Irene Villa también ha querido dedicarle unas palabras públicamente: «La vida no deja de sorprenderme… Aun así, tengo varias certezas. Todo irá bien, el amor cura, creo en los milagros y salimos de todas!». «Ahora toca renacer, David. Sé que tienes muchas ganas de volver a trabajar, a ayudar y a entrenar y que estás más preocupado por mí y por los tuyos que por ti mismo! Sigue concentrando la mente en curar tu cuerpo, tal como sabes hacer, tal como enseñas y tal como lo estás haciendo, y que los médicos encuentren el mejor tratamiento», ha escrito.

Una pareja llena de fortaleza y buenas esperanzas que confía, realmente, en poder dejar esta pesadilla atrás lo más pronto posible.