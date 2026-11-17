Dulceida ha promocionado los Premios Ídolo, los que ella misma ha creado para premiar el trabajo de los influencers, en una entrevista que ha devuelto el humor y el buen ambiente a La Revuelta. La abeja reina de las creadoras de contenido ha aparecido en el plató de David Broncano acompañada de las dos presentadoras de la gala, Paula Vázquez y Carolina Iglesias. Y, como no podía ser de otra manera, han terminado hablando de temas tan íntimos como la frecuencia de sus relaciones sexuales. Las tres han sido muy sinceras y no les ha dado vergüenza reconocer que no son tan activas como lo eran en el pasado.

Por ejemplo, ha hecho gracia que Dulceida reconociera que su esposa, Alba Paul, le haya pedido que mintiera: «La última vez que vine di un dato muy bueno porque nos habíamos puesto las pilas a propósito, pero esta vez con el trabajo de los Ídolo, que soy madre… Pues te diré que hemos ido de fin de semana romántico a Venecia y solo lo hemos hecho una vez. Una vez en todo el mes, que no es nuestra cifra habitual pero es la realidad de este mes«.

No quieren mantener relaciones sexuales si tienen a la hija cerca y cree que tiene que ver con el trauma que arrastra de cuando era adolescente y pilló a sus padres en pleno acto sexual: «Yo tendría unos 15 años. Estábamos veraneando en un camping, fui al baño por la noche y no recuerdo qué quería pero recuerdo entrar en su habitación… y no te diré lo que vi, pobrecita mi madre. Pero sí, sí, recuerdo perfectamente lo que vi«. La madre gritó su nombre, ella cerró rápidamente la puerta y dice que nunca más lo hablaron: «Alguna vez después le he dicho que los pillé, pero ellos también me pillaron a mí».

Paula Vázquez, por su parte, ha reconocido que ella ha pasado por una época complicada sexualmente hablando: «He estado premenopáusica con la libido a cero. Ahora, sin embargo, me pongo las pulseras en las muñecas y he descubierto qué es el canibalismo. Tenía la libido por los suelos y ahora tengo muchas ganas«. ¿Y Carolina Iglesias? Ella reconoce estar «muy estresada»: «Solo me ha apetecido con una persona y no ha podido darse… Y mira que me da vergüenza porque la última vez que vine también te dije que no había mantenido relaciones ese mes y eso no puede ser«.

Dulceida promociona los Premios Ídolo en La Revuelta | TVE

Paula Vázquez confiesa que ha descubierto que sus padres son primos lejanos

En otro momento de la entrevista, Paula Vázquez ha acaparado toda la atención cuando ha sacado a la luz que ha descubierto que sus padres son primos lejanos. El titular es muy llamativo, ciertamente, pero ¿cómo ha sido? Estaban hablando de la casualidad de que tanto ella como Jesús Vázquez y Carolina Iglesias sean gallegos: «Quizás sois todos familiares».

Y, a raíz de ahí, la icónica presentadora ha reconocido que no sería tan extraño: «Me sometí a una prueba genética y, en ese test de ADN, salía que mis padres debían ser primos cuartos o quintos. Estamos todos bien, pero«, ha dicho entre risas.

¿Qué han explicado Dulceida y las presentadoras de Los Ídolo? | TVE

Un trío de presentadoras que ha regalado un rato más distendido después de tantas entrevistas políticas cargadas de malestar y también críticas.