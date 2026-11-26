TV3 tenía un caramelo en sus manos, este miércoles, con el debate electoral más catalán de estas elecciones. Los televidentes estaban curiosos por conocer las propuestas de cada partido y esto se ha visto reflejado en una audiencia muy buena que les ha hecho líderes. Los candidatos a las elecciones generales les han ayudado a obtener un buenísimo 22,5% de cuota de pantalla si sumamos los resultados de TV3 (19,3%) y del 3CatInfo (2,2%).

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Desde la cadena presumen de haber congregado un promedio de 281.000 personas y una audiencia acumulada total de 856.000, un hito que les hace doblar el segundo programa más visto de la noche. También aprueba con nota el análisis posterior que emitieron, con un 14,9% de share muy positivo. Muy aplaudida ha sido la labor de Ariadna Oltra, una moderadora que estuvo acertada y que ha recibido un feedback positivo en las redes sociales. Que les haya pedido que dijeran alguna virtud de sus rivales ha sorprendido, pero también ha hecho gracia: «He visto el buen tono que han utilizado al llegar».

Y como suele pasar en estas ocasiones, X (el antiguo Twitter) se ha llenado de fragmentos de la batalla entre los candidatos con un montón de memes protagonizados, sobre todo, por las reacciones desatadas y la performance de Xavier García Albiol. Que le haya pedido a Gabriel Rufián que callara porque es «muy pesado» ha generado un montón de iconos de risas.

"¿Por qué no te callas de una vez, tío? Eres muy pesado." #Debat3Cat https://t.co/nlMn8vENPT — Àlex (@alexsnclmnt) November 25, 2026

El debate ha interesado, eso queda claro, y también mucha gente ha querido informarse a través de la plataforma 3Cat. Nos informan que, aquí, el enfrentamiento político ha sido la emisión en directo más vista del día con más de 30.000 dispositivos únicos. Resulta especialmente llamativo que esta cifra represente un 82% más que el último debate de las elecciones generales, en julio de 2023.

¿Qué audiencia tuvo la competencia mientras TV3 emitía el debate?

¿Y en los otros canales, qué estaban emitiendo mientras tanto? Los televidentes que tienen claro su voto o a quienes no les interesa en absoluto la política han dejado de lado la disputa dialéctica del debate y han sintonizado otros canales. La segunda opción más vista ha sido TVE, otra vez, con una entrega de La Revuelta que ha atraído la atención del 8,3% de la audiencia. Parece que las confesiones de Eva&Luis han gustado bastante, si nos fijamos en el dato.

3Cat lidera amb el debat electoral

Antena 3 y Telecinco se han repartido el resto del pastel. El programa de las hormigas se coloca la medalla de bronce con el 4,8% de share que les han hecho obtener las actrices Marta Hazas y Elena Furiase. Y, en cuarto lugar, la entrega de Gran Hermano VIP que se queda con un 4,1% más.

Pocos días antes de las elecciones del 29-N, la gran mayoría de los catalanes optan por terminar de decidir su voto a través de uno de los muchos debates electorales que se han emitido en televisión estas últimas semanas.