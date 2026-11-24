Laura Escanes ha causado revuelo en un video en el que asegura, abiertamente, que votará a Pedro Sánchez en las elecciones del domingo. Las creadoras de contenido como ella no suelen decir públicamente a qué partido votan, ya que son conscientes de la repercusión que puede tener esto considerando la influencia que ejercen ante muchas personas. La barcelonesa, sin embargo, cansada de callárselo, se ha sumado al trend de la canción «Yo sí que te votaré, Pedro Sánchez» y se ha generado toda una avalancha de comentarios. Que haya dejado claro cuál es su posicionamiento de cara a las elecciones del 29-N ha creado un debate en las redes sociales y, evidentemente, este baile no ha pasado desapercibido.

La publicación en la que se la ve bailando de manera desenfadada con Abel Planelles y una amiga, que también incluye la etiqueta #29N, ha acumulado cientos de miles de visualizaciones y miles de comentarios. Pero lo que más ha llamado la atención, sin embargo, es que el mismo presidente del gobierno español haya reaccionado al video con el mensaje «Vamos, chicos» acompañado de un emoticono con los dedos cruzados. El PSOE también ha celebrado públicamente la intervención de la creadora de contenido, por supuesto.

Avalancha de críticas a Laura Escanes por posicionarse políticamente

La publicación ha vuelto a poner sobre la mesa un debate cada vez más presente, qué papel deben tener los influencers en las campañas electorales y hasta qué punto es problemático que utilicen su popularidad para posicionarse a favor de un candidato. Laura Escanes, como cualquier ciudadana, tiene todo el derecho a expresar sus preferencias políticas, defender sus ideas y explicar a quién tiene intención de votar. Resulta curioso que siempre estemos pidiendo a los famosos que digan a quién votan y, después, cuando lo hacen se acaba creando un revuelo como este.

Las personas conocidas no deben renunciar a su libertad de expresión por el hecho de tener una comunidad numerosa detrás. ¿Cómo justifican tanto debate? Cuando ponen sobre la mesa que se debe tener en cuenta la dimensión de su audiencia. Aquí es donde aparecen algunos de los riesgos, cuando este vínculo con los seguidores se traslada al ámbito electoral, una recomendación o un gesto aparentemente intrascendente pueden tener una capacidad de difusión considerable.

Laura Escanes causa revuelo al revelar a qué partido vota | 3Cat

El video de Laura Escanes también ha provocado un debate entre otras creadoras de contenido, especialmente a raíz de las reacciones de María Pombo y Laura Matamoros. La influencer Claudia Romero ha cuestionado el trato que reciben cuando hacen público su voto y ha defendido que hay un doble rasero en función de si el posicionamiento es de derechas o de izquierdas: «La aplauden porque ha dicho que votará a la izquierda, después algún famoso dice que vota a la derecha y le hacen una carnicería. Así que no es valiente porque ha dicho que es de izquierdas». María Pombo, abiertamente de derechas, mostró su acuerdo con esta reflexión con un comentario que decía «amén», mientras que Laura Matamoros también criticó la diferencia de reacciones dependiendo del bando al que votes. Ellas creen que es más fácil decir que votas a la izquierda que a la derecha, como ellas, a quienes las han llegado a acusar de «fascistas» por sus declaraciones.

Laura Escanes respondió con contundencia que le parecía contradictorio denunciar los ataques que reciben las personas por expresar sus ideas y, a la vez, apoyar publicaciones en las que se la insultaba por su posicionamiento: «Critican que ellas no pueden opinar libremente porque se las critica, pero apoyan y aplauden un video donde se me insulta y donde se me lincha por decir que apoyo a un partido político progresista. Entiendo». María Pombo aclaró posteriormente que su comentario defendía la libertad de poder expresar el voto sin recibir insultos, amenazas o linchamientos: «Ojalá todos pudiéramos ejercer esta libertad sin miedo a las consecuencias«.

Así, lo que había comenzado como un video de TikTok bailando una canción viral ha terminado convirtiéndose en un debate sobre política, libertad de expresión y responsabilidad de los influencers en plena campaña electoral.