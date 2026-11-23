Roser se ha hecho a sí misma después de muchos años de trayectoria en la industria de la música. La de Canet de Mar produce el musical Hola Rafaella, un homenaje a la cantante italiana que protagoniza y en el que trabaja con su marido. Todo queda en casa, teniendo en cuenta que ahora también ha fichado a su hijo para que se gane unos dinerillos mientras estudia. Ahora que está preparando una gira con el cartel de entradas agotadas, ha concedido una entrevista muy sincera en la que confiesa que ha llegado a perder mucho dinero a lo largo de estos años.

La artista catalana se ha tenido «que hipotecar» para poder pagar su carrera, asegura, pero puede presumir de vivir de su trabajo: «He pasado momentos de auténtica mierda… he tocado el fondo más profundo y no sabía cómo podría levantarme después de aquello«. Ha vivido momentos complicados en los que el teléfono no suena y no ha sido fácil de gestionar: «Te desesperas y lloras mucho, es el momento en el que te entran las inseguridades por muy segura que seas«, explica en Diez Minutos.

Muchas veces la han mirado por encima del hombro, cuando la han infravalorado y han minimizado el trabajo que hace. Nunca ha tenido que tener un plan B por si dejaba de poder trabajar en la música, pero sí ha tenido etapas complicadas: «Cuando era joven, me hicieron pensar que mi vida acabaría si no tenía mi disco y llenaba estadios. Me costó mucho tiempo luchar con mi ego, hasta que caí». Roser confiesa, de hecho, que ha caído «cinco o siete veces» sobre todo porque ha confiado en quien no debía confiar: «Esta industria tiene mucho fantasma y llegan a jugar con tus ilusiones«.

Las declaraciones de Roser sobre su matrimonio

En esta entrevista, Roser también ha hablado de su matrimonio. Joel es su director artístico, un marido a quien le une una historia de amor de 23 años: «No ha habido ninguna infidelidad en todo este tiempo, pero sí hemos hablado de que nos podemos sentir atraídos por otras personas. Las líneas deben estar claras y nuestra relación siempre se ha basado en la amistad». Dice que ha tenido mucha suerte porque le ha tocado un compañero de viaje «estupendo«. Juntos son padres de un niño de once años que la «reclama» mucho: «Ahora se encarga de ordenar la ropa de los bailarines. Le doy 5€ por cada función y así se siente útil«. Le gusta el teatro, pero cree que no le interesa el mundo del canto y el baile.

Roser se describe a sí misma como una mujer «muy intensa y sensible». Que tenga tanto carácter ha hecho que le cueste procesar muchas cosas de su vida, así que la ayuda de la terapia le ha venido muy bien: «Los psicólogos me han dado herramientas para poder continuar en esta industria y para conocerme». ¿Otra curiosidad? Que, en caso de no ser cantante, precisamente le habría gustado ser psicóloga.

Roser participó en Zenit, el programa de 3Cat

Ahora no volvería a presentarse a un concurso televisivo dice, sobre todo porque ya no tiene la inocencia que tenía en su momento. Una Roser con un espectáculo muy potente que la está haciendo tocar el cielo después de muchos años en la música.