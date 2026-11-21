Eufòria regresa a TV3 con una quinta edición que vendrá cargada de novedades. El comienzo será este domingo, cuando arranque el casting presencial en el Parque de las Glòries de Barcelona. El concurso musical más exitoso de la cadena ha mantenido su poder de convocatoria, según nos cuentan, teniendo en cuenta que ha habido más de 1.000 inscritos de los que se han seleccionado los 300 mejores que pasan a la siguiente fase.

¿El titular? Que el jurado se ha renovado y han incorporado un nombre tan potente en la industria de la música como es Tony Aguilar, el locutor estrella de Los 40 Principales. Acompañado de Roger Rodés, Clara Luna y Verónica Rama serán ellos cuatro los encargados de seleccionar qué aspirante merece continuar dentro del concurso y quién puede volver a casa a practicar bajo la ducha. Los 300 preseleccionados deberán llenarse de energía, pues, porque serán evaluados por un equipo de casting que ha incorporado una mecánica “totalmente renovada” en la fase final del proceso.

Las nuevas caras de la quinta edición de Eufòria

El primer día de casting contará también con la presencia de Miki Núñez, uno de los presentadores del programa, que dará el pistoletazo de salida a una jornada clave en la selección de los futuros concursantes. Y volvemos a destacar el nombre de Roger Rodés, el compositor y músico con más de 20 años de experiencia que también se incorporará al jurado del programa una vez comience esta edición. Tendrá varios papeles, teniendo en cuenta que desde la cadena nos cuentan que también será el director musical de esta edición.

Verónica Rama será la nueva directora del programa, además, que suma esta experiencia a una larga trayectoria como miembro del equipo de dirección de Zenit, el Benidorm Fest o el especial de El Foraster del Palau Sant Jordi. Clara Luna repetirá como coach vocal de esta nueva generación de eufóricos. La idea es que el programa vuelva a ser líder del horario como en las anteriores ocasiones y, para lograrlo, han pensado algunas novedades que avanzarán más adelante.

Los castings de Eufòria siempre son multitudinarios | TV3

El estreno está previsto para principios del año próximo, cuando veamos a Marta Torné y Miki Núñez al frente de un espacio donde se reforzará el compromiso con la música y la cultura catalanas en una propuesta multiplataforma que confían que vuelva a enganchar a los más jóvenes.