Eufòria torna a TV3 amb una cinquena edició que vindrà carregada de novetats. El tret de sortida arribarà aquest diumenge, quan arrenqui el càsting presencial al Parc de les Glòries de Barcelona. El concurs musical més exitós de la cadena ha mantingut el seu poder de convocatòria, pel que ens expliquen, tenint en compte que hi ha hagut més de 1.000 inscrits dels que s’han seleccionat els 300 millors que passen a la següent fase.
El titular? Que el jurat s’ha renovat i hi han incorporat un nom tan potent en la indústria de la música com és Tony Aguilar, el locutor estella de Los 40 Principales. Acompanyat de Roger Rodés, Clara Luna i Verónica Rama seran ells quatre els encarregats de seleccionar quin aspirant es mereix continuar a dins del concurs i quin pot tornar a casa a practicar sota la dutxa. Els 300 preeseleccionats s’hauran de carregar d’energia, doncs, perquè seran avaluats per un equip de càsting que ha incorporat una mecànica “totalment renovada” en la fase final del procés.
Les noves cares de la cinquena edició d’Eufòria
El primer dia de càsting comptarà també amb la presència de Miki Núñez, un dels presentadors del programa, que donarà el tret de sortida a una jornada clau en la selecció dels futurs concursants. I tornem a destacar el nom de Roger Rodés, el compositor i músic amb més de 20 anys d’experiència que també s’incorporarà al jurat del programa un cop engegui aquesta edició. Hi tindrà uns quants papers, tenint en compte que des de la cadena ens expliquen que també serà el director musical d’aquesta edició.
Verónica Rama serà la nova directora del programa, a més a més, que suma aquesta experiència a una llarga trajectòria com a membre de l’equip de direcció de Zenit, el Benidorm Fest o l’especial d’El Foraster del Palau Sant Jordi. Clara Luna repetirà com a coach vocal d’aquesta nova generació d’eufòrics. La idea és que el programa torni a ser líder de la franja com en les anteriors ocasions i, per tal d’aconseguir-ho, han pensat algunes novetats que avançaran més endavant.
L’estrena està prevista per a principis de l’any vinent, quan veiem Marta Torné i Miki Núñez al capdavant d’un espai on es reforçarà el compromís amb la música i la cultura catalanes en una proposta multiplataforma que confien que torni a enganxar els més joves.