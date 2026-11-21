Sofia de Borbó ha acompanyat el seu pare a la tribuna per gaudir del partit de futbol que enfrontava Espanya i Anglaterra, el que ha demostrat que la filla petita de Felip i Letícia encara manté l’interès que sempre ha tingut en aquest esport. A molts els va fer gràcia que es filtrés a la premsa que la noia havia jugat de migcampista a l’equip de la seva escola, una experiència que va deixar enrere quan es va traslladar a Gal·les per continuar els estudis. Des d’aleshores, ha hagut d’adaptar les seves rutines esportives a una vida diferent, però això no significa que hagi deixat de banda l’activitat física. Un entrenador esportiu s’ha fixat en la seva figura, de fet, i ha publicat una anàlisi a la revista Lecturas en la qual explica quins exercicis creu que fa per mantenir aquest físic.
El futbol és només una de les moltes disciplines que ha provat l’aristòcrata al llarg dels anys. Se sap que de petita va fer ballet, natació i voleibol, que sap esquiar i que ara també s’ha interessat pel pàdel. Una varietat d’activitats que demostra que el moviment i l’exercici han format part de la seva educació i del seu dia a dia. I aquesta afició no és casualitat, ja que els seus pares han procurat transmetre aquests valors a les seves dues filles. Tant Elionor com Sofia han crescut veient com l’esport ocupa un espai destacat en la rutina dels seus pares, només cal veure els braços musculats de la seva mare.
Per això, el canvi físic que ha experimentat Sofia també es pot entendre des d’aquesta perspectiva. Segons explica a Lecturas l’entrenador esportiu Alberto García Navarro, la seva figura no respon únicament a una qüestió genètica sinó també a uns hàbits saludables consolidats: “Més enllà de la genètica, li agrada l’esport i això es veu en la seva figura que és esvelta i proporcionada”.
Sofia de Borbó, esportista com la mare però no tan musculada
El preparador destaca, a més, que Sofia no sembla perseguir resultats immediats ni practicar exercici exclusivament per una qüestió estètica: “L’esport forma part del seu estil de vida més enllà de l’aparença física”, apunta. Un dels trets físics que més crida l’atenció de la filla petita dels Borbons és la seva alçada, de fet. Amb aproximadament 1,80 metres, Sofia té una constitució que pot resultar especialment avantatjosa en determinades disciplines esportives. En canvi, aquesta mateixa condició pot suposar una certa dificultat en activitats més aeròbiques, com la gimnàstica artística o l’atletisme.
Tot i que l’entrenador admet que és complicat fer una valoració física precisa sense haver-la examinat personalment, considera que la infanta té una “complexió atlètica i lleugera, amb les espatlles ben alineades i una estructura articulada que transmet agilitat”. L’especialista també destaca que no presenta una constitució especialment fràgil ni tampoc una musculatura excessivament desenvolupada, sinó un to físic “natural” que relaciona amb una persona jove i activa.
Sofia està estudiant el segon curs d’Universitat a París, actualment, la ciutat on estaria intentant trobar temps per mantenir la rutina d’exercicis com ha fet fins ara.