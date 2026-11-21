Sofía de Borbón ha acompañado a su padre en la tribuna para disfrutar del partido de fútbol entre España e Inglaterra, lo que ha demostrado que la hija menor de Felipe y Letizia aún mantiene el interés que siempre ha tenido en este deporte. A muchos les hizo gracia que se filtrara a la prensa que la joven había jugado de centrocampista en el equipo de su escuela, una experiencia que dejó atrás cuando se trasladó a Gales para continuar sus estudios. Desde entonces, ha tenido que adaptar sus rutinas deportivas a una vida diferente, pero eso no significa que haya dejado de lado la actividad física. Un entrenador deportivo se ha fijado en su figura, de hecho, y ha publicado un análisis en la revista Lecturas en el que explica qué ejercicios cree que hace para mantener este físico.

El fútbol es solo una de las muchas disciplinas que ha probado la aristócrata a lo largo de los años. Se sabe que de pequeña hizo ballet, natación y voleibol, que sabe esquiar y que ahora también se ha interesado por el pádel. Una variedad de actividades que demuestra que el movimiento y el ejercicio han formado parte de su educación y de su día a día. Y esta afición no es casualidad, ya que sus padres han procurado transmitir estos valores a sus dos hijas. Tanto Leonor como Sofía han crecido viendo cómo el deporte ocupa un espacio destacado en la rutina de sus padres, solo hay que ver los brazos musculados de su madre.

Por eso, el cambio físico que ha experimentado Sofía también se puede entender desde esta perspectiva. Según explica en Lecturas el entrenador deportivo Alberto García Navarro, su figura no responde únicamente a una cuestión genética sino también a unos hábitos saludables consolidados: “Más allá de la genética, le gusta el deporte y eso se ve en su figura que es esbelta y proporcionada”.

La figura de Sofía de Borbón ha llamado la atención | Europa Press

Sofía de Borbón, deportista como su madre pero no tan musculada

El preparador destaca, además, que Sofía no parece perseguir resultados inmediatos ni practicar ejercicio exclusivamente por una cuestión estética: “El deporte forma parte de su estilo de vida más allá de la apariencia física”, apunta. Uno de los rasgos físicos que más llama la atención de la hija menor de los Borbones es su altura, de hecho. Con aproximadamente 1,80 metros, Sofía tiene una constitución que puede resultar especialmente ventajosa en determinadas disciplinas deportivas. En cambio, esta misma condición puede suponer cierta dificultad en actividades más aeróbicas, como la gimnasia artística o el atletismo.

Aunque el entrenador admite que es complicado hacer una valoración física precisa sin haberla examinado personalmente, considera que la infanta tiene una “complexión atlética y ligera, con los hombros bien alineados y una estructura articulada que transmite agilidad”. El especialista también destaca que no presenta una constitución especialmente frágil ni tampoco una musculatura excesivamente desarrollada, sino un tono físico “natural” que relaciona con una persona joven y activa.

Sofía está estudiando el segundo curso de Universidad en París, actualmente, la ciudad donde estaría intentando encontrar tiempo para mantener la rutina de ejercicios como ha hecho hasta ahora.