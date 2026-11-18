Julio Iglesias ha recibido malas noticias ahora que la Audiencia Nacional acaba de confirmar que ha admitido a trámite, finalmente, la querella contra él que presentaron dos exempleadas del cantante. El juez considera que los testimonios de las dos exempleadas aportan suficientes indicios para iniciar una investigación penal y las cita a declarar el 3 de febrero de 2027, así que su situación judicial da un nuevo giro. Cabe recordar que lo acusaban de presuntos delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante durante la etapa en que trabajaron en sus mansiones de la República Dominicana y las Bahamas. Él difundió mensajes con ellas para intentar desmontar lo que considera que es una denuncia «falsa», pero el tribunal considera que es necesario investigarlo y abre formalmente la puerta a una investigación penal contra el artista.

El juez de la Audiencia Nacional considera que los testimonios de las dos mujeres constituyen «un principio de prueba de los hechos» que justifica el inicio de la investigación penal contra él. La resolución llega después de meses de controversia judicial. Las dos mujeres, que utilizan los nombres ficticios de Rebeca y Laura para proteger su identidad, lo denunciaron por los hechos que aseguran haber sufrido mientras trabajaban en sus propiedades durante el 2021. En la querella describen situaciones que califican de un «auténtico infierno«, con presuntos abusos sexuales, condiciones laborales abusivas, lesiones y trato vejatorio.

Entre los delitos que atribuyen al cantante está el tráfico de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, varios delitos contra la libertad sexual, delitos contra los derechos de los trabajadores, lesiones y trato degradante. Así que las consecuencias penales que puede tener el artista pueden ser importantes.

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La decisión de la Audiencia Nacional llega después de que la justicia española hubiera considerado inicialmente que no tenía competencia para investigar los hechos. La fiscalía había defendido que los presuntos delitos se habrían cometido en el extranjero, concretamente en la República Dominicana y las Bahamas, y que no existía ningún vínculo personal o territorial suficiente con España que permitiera intervenir. La defensa de las dos exempleadas recurrió contra esta decisión y el caso ha terminado dando un giro. Al revisarlo, un nuevo informe del ministerio público consideró que los tribunales españoles sí podían tener competencia para investigar las denuncias.

De hecho, solo una semana antes de admitir la querella, el magistrado había pedido a las dos mujeres que acreditaran que se cumplía el requisito de la doble incriminación. Es decir, que los hechos denunciados también fueran constitutivos de delito en los países donde presuntamente habrían ocurrido. Ahora, con la admisión de la querella, el procedimiento entra en una nueva fase. La declaración de las dos mujeres permitirá al juez profundizar en los hechos denunciados y valorar las posibles diligencias que sea necesario practicar para aclararlos.

La admisión a trámite de la querella no significa que Julio Iglesias sea culpable de los delitos que le atribuyen ni que ya se haya decidido llevarlo a juicio. Lo que implica es que el juez considera que hay una base suficiente para comenzar a investigar las acusaciones. A partir de ahora, la investigación deberá determinar si hay indicios que permitan sostener las denuncias y si es necesario tomar declaración a más testigos o recoger nuevas pruebas. En función de los resultados, el procedimiento podría continuar avanzando hasta una eventual apertura de juicio oral.