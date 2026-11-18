Julio Iglesias ha rebut males notícies ara que l’Audiència Nacional acaba de confirmar que ha admès a tràmit, finalment, la querella contra ell que van presentar dues extreballadores del cantant. El jutge considera que els testimonis de les dues extreballadores aporten prou indicis per iniciar una investigació penal i les cita a declarar el 3 de febrer del 2027, així que la seva situació judicial fa un nou gir. Cal recordar que l’acusaven de presumptes delictes contra la llibertat sexual, lesions i tracte degradant durant l’etapa en què van treballar a les seves mansions de la República Dominicana i les Bahames. Ell va difondre missatges amb elles per intentar desmuntar el que considera que és una denúncia “falsa”, però el tribunal considera que cal investigar-ho i obre formalment la porta a una investigació penal contra l’artista.
El jutge de l’Audiència Nacional considera que els testimonis de les dues dones constitueixen “un principi de prova dels fets” que justifica l’inici de la investigació penal contra ell. La resolució arriba després de mesos de controvèrsia judicial. Les dues dones, que utilitzen els noms ficticis de Rebeca i Laura per protegir la seva identitat, van denunciar-lo pels fets que asseguren haver patit mentre treballaven a les seves propietats durant el 2021. En la querella descriuen situacions que qualifiquen d’un “autèntic infern“, amb presumptes abusos sexuals, condicions laborals abusives, lesions i tracte vexatori.
Entre els delictes que atribueixen al cantant hi ha el tràfic d’éssers humans amb finalitats d’imposició de treball forçat i servitud, diversos delictes contra la llibertat sexual, delictes contra els drets dels treballadors, lesions i tracte degradant. Així que les conseqüències penals que pot tenir l’artista poden ser importants.
Així ha avançat el cas contra Julio Iglesias els últims mesos
La decisió de l’Audiència Nacional arriba després que la justícia espanyola hagués considerat inicialment que no tenia competència per investigar els fets. La fiscalia havia defensat que els presumptes delictes s’haurien comès a l’estranger, concretament a la República Dominicana i les Bahames, i que no existia cap vincle personal o territorial suficient amb Espanya que permetés intervenir-hi. La defensa de les dues extreballadores va recórrer contra aquesta decisió i el cas ha acabat fent un gir. En revisar-lo, un nou informe del ministeri públic va considerar que els tribunals espanyols sí que podien tenir competència per investigar les denúncies.
De fet, només una setmana abans d’admetre la querella, el magistrat havia demanat a les dues dones que acreditessin que es complia el requisit de la doble incriminació. És a dir, que els fets denunciats també fossin constitutius de delicte als països on presumptament haurien passat. Ara, amb l’admissió de la querella, el procediment entra en una nova fase. La declaració de les dues dones permetrà al jutge aprofundir en els fets denunciats i valorar les possibles diligències que calgui practicar per aclarir-los.
L’admissió a tràmit de la querella no significa que Julio Iglesias sigui culpable dels delictes que li atribueixen ni que ja s’hagi decidit portar-lo a judici. El que implica és que el jutge considera que hi ha una base suficient per començar a investigar les acusacions. A partir d’ara, la investigació haurà de determinar si hi ha indicis que permetin sostenir les denúncies i si cal prendre declaració a més testimonis o recollir noves proves. En funció dels resultats, el procediment podria continuar avançant fins a una eventual obertura de judici oral.