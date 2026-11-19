Àngels Barceló ha reaparegut en una entrevista molt sorprenent a TVE que serveix per descobrir més detalls de la seva sortida de la cadena SER. La catalana ha estat una de les veus més reconegudes de la ràdio espanyola i, per això, va estranyar tant que decidís acomiadar-se dels seus oients. Després de 21 anys a Hoy por hoy, el juny passat va treure a la llum que havia decidit tancar aquest capítol. La seva marxa va veure’s envoltada en un enigma del que, ara, es resol algun interrogant més. N’ha parlat a El perro andaluz, el programa de La 1 on ha deixat clar que es tracta d’una decisió molt meditada.
“Necessitava passar el meu dol. He donat els millors anys de la meva vida i encara no he acabat de passar el dol, però ja puc parlar de tot el que va suposar aquella decisió“, ha engegat. La pregunta era obligada: va decidir marxar ella o la van fer fora? Ara, per fi, ha estat sincera: “No van voler que continués… La SER mai no em va oferir la renovació“. Ella és d’aquestes que prefereix no tenir un contracte de llarga durada i, per això, la cadena li renovava el contracte any rere any. En aquesta ocasió, però, ningú no va preocupar-se per demanar-li que continués una temporada més.
El programa feia unes xifres d’audiència boníssimes, per la qual cosa li va estranyar que lliguessin la seva possible continuïtat a una “sacsejada” del programa molt exagerada: “Mai no havíem aconseguit unes xifres com aquelles i em van demanar que canviés radicalment el programa. No ho vaig entendre“. Em demanaven “pluralitat“, però mai no em van explicar què volien dir amb això, de manera que hi va haver un desacord que va acabar amb la meva marxa. Jo vaig entendre que es tractava d’incorporar més veus diferents, però ja n’havia introduït… no ens vam entendre“.
Àngels Barceló parla de les reunions “desagradables” amb la SER
Ha sobtat que Àngels Barceló reconegui que va viure moments molt complicats: “Van ser reunions molt dures i en alguns moments molt desagradables“. Ella no és una periodista gaire dòcil, així que no va voler cedir: “Quan portes molts anys de carrera i estàs al capdavant d’un programa que funciona, és difícil que et vulguin fer anar pel camí que tu no vols seguir”.
La periodista no estava disposada a callar res sobre la seva polèmica sortida i, per això, ha continuat revelant més detalls: “Soc una persona incòmoda per a la dreta. Hi ha una evidència, i és que Alberto Núñez Feijóo només va venir una vegada a Hoy por hoy mentre jo hi era. Després no hi va tornar mai més, ni tampoc altres membres del PP“, ha assegurat. En qualsevol cas, la situació va canviar quan ella va marxar: “I tan bon punt he marxat, ha anat a Hoy por hoy. Soc una persona incòmoda per a la dreta, i ben orgullosa que n’estic”, ha declarat.
Creu que el possible canvi de govern de les pròximes eleccions ha tingut a veure: “És evident que jo no podia continuar al lloc on era. Davant d’un canvi de govern, jo continuaria al capdavant del primer programa de la ràdio espanyola. Imagina’t que Alberto Núñez Feijóo és president del govern espanyol i no va a l’emissora més escoltada d’Espanya. És una mica complicat”.
Ara ha decidit apartar-se de la primera línia informativa, però no nega haver tingut “converses” amb altres mitjans de comunicació. Caldrà esperar per veure on acaba.