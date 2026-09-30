Àngels Barceló ha deixat la feina a la Cadena SER després de dues dècades i aquest canvi de vida ha sorprès molt, de la mateixa manera que el dard polític que va deixar anar en el seu comiat. Després de tres mesos de silenci, ara ha concedit una entrevista al bàsics de Betevé en la qual ha confessat el motiu real que hi ha darrere d’aquesta decisió. I és que no només ha canviat de mitjà de comunicació, sinó que també s’ha traslladat de ciutat i torna a viure a Barcelona.
S’està rumorejant que podria incorporar-se a La Séptima, la nova cadena de televisió que dirigirà Javier Ruiz, però no ha volgut confirmar ni desmentir res. L’Àngels Barceló assegura que està “retrobant la vida” i descobrint què hi ha fora de la informació: “Vaig començar amb 20 anys a TV3 i, des de llavors, he fet un programa diari en directe. Poder decidir el que faig i quan ho faig és una troballa… No ho havia practicat mai“.
Ara que s’ha aturat i ha descansat, s’ha adonat que potser estava treballant massa: “Com era capaç de portar aquest ritme? No només per les hores, sinó per la tensió, la responsabilitat, la pressió… Per això ara soc tan feliç”, ha reflexionat en antena. La cosa és que ha quedat molt cremada, sobretot per culpa de la gran “decepció” que sent cap a la política i els polítics: “La crispació i l’enfrontament que hi ha actualment t’acaba afectant personalment“.
Àngels Barceló confessa què ha trobat a faltar de Barcelona en aquests anys de Madrid
Era el 1997 quan Àngels Barceló va marxar a viure a Madrid, una ciutat en la que ha gaudit però que també ha patit: “Madrid no és la ciutat on vull envellir perquè és molt hostil, en aquesta última etapa hi ha molta més presència de la dreta i l’ultradreta a l’Ajuntament i això fa que viure a Madrid sigui complicat amb un ambient que no és agradable”. “He viscut més temps a Madrid que a Barcelona, gairebé, però jo tinc orgull de barcelonina, defenso la ciutat i m’agrada veure com respira i com canvia”, afegeix. De fet, s’ha tornat a empadronar a Catalunya: “M’he pres aquest canvi com un retorn a casa“.
Què és el que més ha trobat a faltar de Barcelona en aquests anys a Madrid? Doncs el mar, bàsicament: “Qualsevol ciutat amb mar, que té l’oportunitat de veure l’horitzó buit, és impossible trobar-ho en una ciutat com Madrid, que miris on miris hi ha cases”. “Quan treballava al carrer de Casp sempre deia de dinar a la Barceloneta i, tot i que fossin dues hores, tenies la sensació d’estar de vacances”, explica la periodista.
Ara bé, Àngels Barceló és conscient que la Barcelona actual té problemes: “La veig massa per als altres i poc per a nosaltres. Tots els centres de les ciutats han perdut el seu sabor, cada cop hi ha menys comerços i està tot més gentrificat”. Una conversa que serveix per descobrir, una mica més, què hi ha darrere d’aquest canvi d’aires.