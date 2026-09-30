Ferran Adrià ha deixat amb un pam de nas a David Broncano en una entrevista hilarant a La Revuelta. Era la primera vegada que seia al sofà del programa i quina intervenció… el cuiner ha generat un autèntic terratrèmol i no ha deixat marge de maniobra al presentador. De fet, ha fet gràcia sentir-lo reconèixer que estava patint perquè no el deixava parlar i, molt menys, fer-li preguntes.
La idea era que el xef promocionés l’estrena de Gènesi, la sèrie de 3Cat sobre la seva vida i l’esclat d’El Bulli que també arribarà a Netflix el 20 de novembre. Al final, però, ha cridat més l’atenció tot el que ha comentat sobre la seva vida privada i les anècdotes que ha compartit amb l’audiència.
Quantes relacions íntimes manté cada mes Ferran Adrià?
L’estrella de TVE no tenia cap esperança quan li ha fet les preguntes clàssiques, ja que tenia clar que aconseguiria sortir-se’n per no donar cap dada concreta. Quantes relacions íntimes ha mantingut l’últim mes? En comptes de donar un nombre concret, ha optat per fer una altra pregunta a Broncano: “Jo et pregunto a tu què són les coses? Defineix-me follar”.
I el presentador, totalment fora de joc, no ha fet més que riure: “No és fàcil aquesta entrevista”. Però Ferran Adrià ha entrat una mica al joc: “Mira, sabia que m’ho preguntaries i he pensat que em podria comparar amb algú. He buscat quin és l’animal que té més relacions cada dia i és el lleó, que en té unes 50. Doncs… jo em comparo amb el pingüí austral“.
Quan han buscat quantes vegades manté relacions aquest animal, tots han rigut perquè és d’aquests que només manté relacions en una estació a l’any. David Broncano ha aplaudit que hagi sortit amb aquesta: “Les preguntes clàssiques torejades de manera més magistral“.
El cuiner i les orgies a Eivissa o Rio de Janeiro
En un altre moment de l’entrevista, David Broncano ha rigut molt quan Ferran Adrià ha deixat caure que ha vist “moltes coses” a Eivissa i Rio de Janeiro. Ell, que va arribar a l’illa pitiüsa amb només 17 anys, s’hauria trobat cara a cara amb un ambient de festa molt bèstia: “Vaig anar cap allà de juerga i t’he de dir que l’Eivissa d’ara no té res a veure amb la dels 80… La gent no dormia. L’Eivissa d’ara és un joc de nens“. Hi havia festes boges i moltes orgies: “També també… Qui soc jo per mentir-te? Ara bé, una cosa és que hagi estat fiestero i, una altra, un follador“.
Tampoc no ha oblidat el viatge que va fer a Rio de Janeiro, quan va aterrar enmig d’una festa “dels tigres i les panteres”: “Jo era un noi molt jove i recordo preguntar-me què coi estaven fent”. I és que allà veia un lloc amb llum fosca on només es distingien “moviments”.
Un Ferran Adrià molt divertit, parlant molt ràpidament i protagonista d’uns vídeos que han fet molta gràcia.