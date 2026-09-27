La sèrie Gènesi és tan fidel a la realitat que ha aconseguit que, per un moment, la dona de Ferran Adrià no sabés si estava parlant amb el seu marit o amb l’actor que l’interpreta. El mateix cuiner ho ha explicat en una entrevista al programa Col·lapse de 3Cat, presentat per Jordi González.
Durant la conversa, Adrià explica que la seva cunyada li va trucar per preguntar-li si s’havia doblat ell mateix a la sèrie. Evidentment, aquest no és el cas, i la confusió es deu al talent de Miquel Fernández, l’actor que l’interpreta a la sèrie, qui fa un treball vocal tan excel·lent que costa distingir-lo del Ferran Adrià original. La situació, però, no acaba aquí i és encara més curiosa. En cert moment, Adrià es trobava mirant la sèrie a casa seva, quan el seu personatge, interpretat per Fernández, va dir una frase. La dona del xef, que es trobava a uns deu metres, li va etzibar un “Què dius?”, pensant-se que era el mateix Adrià qui parlava, quan en realitat estava escoltant l’actor que li dona vida a Gènesi.
Treballs de logopèdia amb xatbots
L’anècdota ha portat Adrià a recordar una altra història relacionada amb la seva peculiar manera de parlar. El cuiner explica que l’any 2004, després d’aparèixer al New York Times i fer una conferència, una dona que era logopeda se li va acostar i li va oferir ajuda: “Si tu vols, jo t’ho puc arreglar”. Adrià, però, va decidir mantenir-se fidel al seu estil. “M’ha anat molt bé fins ara, no sigui que comenci a parlar”, va respondre. Ara, però, assegura que està fent una mena de “treball de logopèdia” gràcies als xatbots d’intel·ligència artificial, ja que per parlar amb aquestes eines cal vocalitzar i pronunciar amb claredat per ser entès. Sembla que el canvi ja l’hi han començat a notar. “Ara molta gent em diu: hòstia, vocalitzes millor”, explica Adrià.