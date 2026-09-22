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‘Gènesi’, la sèrie sobre Ferran Adrià i El Bulli que fa líder TV3
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Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
22/09/2026 10:15

3Cat ha estrenat Gènesi amb molt d’èxit, una bona notícia per a la cadena en l’inici de la nova temporada televisiva. La sèrie sobre Ferran Adrià i la revolució a El Bulli era una de les grans apostes, amb actors de primer nivell com Miquel Fernández, Ivan Massagué o Carlos Cuevas, així que hi havia molta expectació. I això s’ha vist reflectit en l’audiència, un 20,1% de share molt bo en els dos primers capítols que mostra que la gent tenia curiositat. De fet, l’estrena a TV3 ha congregat 350.000 persones de mitjana a l’altra banda de la televisió. I, si les sumem amb les del segon, podem dir que la producció ha arribat a més de 650.000 teleespectadors únics. Una altra dada de la que presumeixen? Que hagin liderat a més de 10 punts de la segona opció.

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Molta gent s’ha interessat per aquesta gran producció a través de la televisió lineal, però n’hi ha hagut d’altres que han optat per veure-ho sense anuncis a la plataforma digital. En aquest espai, han acumulat prop de 50.000 reproduccions i aquesta dada la converteix en una de les millors estrenes de ficció. I a xarxes? Doncs atenció, perquè els continguts relacionats amb la sèrie acumulen més de 4 milions de reproduccions.

El dia de l’estrena, l’audiència catalana podia escollir entre veure Gènesi a TV3 o l’oferta de les altres cadenes. En segona posició, ha quedat La Revuelta amb el 7,9% que els ha fet obtenir José Mota. El programa de David Broncano s’ha imposat a El Hormiguero i de quina manera, ja que ha quedat relegat a la cinquena posició amb el 6,8%. Els resultats han estat molt ajustats, sí, però ha quedat per davant l’emissió d’El Intermedio (7,1%) i el 7% de First Dates.

La sèrie de Ferran Adrià ha triomfat - TV3
La sèrie de Ferran Adrià ha triomfat | TV3

Gènesi s’estrena al Festival de Sant Sebastià amb una gran ovació

Ahir mateix, Gènesi també s’ha estrenat amb una “magnífica” acollida al Festival de Sant Sebastià. La sèrie, inspirada en la revolució de Ferran Adrià i El Bulli, recupera els anys en què el restaurant va sacsejar els fonaments de l’alta cuina internacional. Veure el Ferran Adrià autèntic emocionat ha fet gràcia, de la mateixa manera que sentir-lo assegurar que tot el que s’explica del seu restaurant és cert “encara que sembla impossible”.

Ferran Adrià ha acudit a l'estrena de Gènesi - 3Cat
Ferran Adrià ha acudit a l’estrena de Gènesi | 3Cat

Després d’estrenar-se a 3Cat, la producció tindrà recorregut fora de Catalunya perquè Netflix la distribuirà a Espanya, Llatinoamèrica i els Estats Units. Una ficció que sembla que ha començat amb molt bon peu i que confien que continuï aportant-los bones alegries.

TV3

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